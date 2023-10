Dreef de vechtscheiding van Caroline van der Plas haar ex-man tot zelfmoordpoging?

Volgens vaste tafelgast Akyol zou Caroline in het begin zelf mee hebben gewerkt aan de biografie Met de trekker naar de macht, maar later niet meer. 'Ik mocht al een stuk lezen, maar er zitten wel wat minder fraaie kanten aan de geschiedenis van Caroline', aldus de schrijver bij Vandaag Inside.

Scheiding

Voordat Caroline samen was met haar man - inmiddels overleden - was Van der Plas samen met de vader van haar twee kinderen, waarmee ze dus aan tafel zat bij Humberto Tan. In de biografie maakt schrijfster Marcia Nieuwenhuis (journalist Algemeen Dagblad) publiekelijk bekend dat de eerste man van de BBB-partijleider ten einde raad was na de scheiding met Caroline. 'Die man mocht die kinderen niet zien en hij was echt helemaal gefrustreerd', vertelt Özcan.

Brug in Nijmegen

Hij zou volgens de biografie zelfs zó gefrustreerd zijn geweest dat hij zelfmoord wilde plegen. 'Hij bedacht: ik ga me bij Nijmegen van die brug in het water gooien, bij die rivier, want ik trek dit niet meer, ik mag mijn kinderen niet meer zien', gaat Akyol verder. Het liep goed af met de ex-man van Caroline, want hij werd uiteindelijk door de politie van de brug gehaald. Schrijfster Marcia Nieuwenhuis is de eerste die in de biografie de link legt tussen Caroline's vechtscheiding en de zelfmoordpoging van haar ex-man.