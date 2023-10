Hoe kies je de juiste muurverf?

@media (max-width: 680px){#fig-652fcbf5208c0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-652fcbf5208c0 img{#fig-652fcbf5208c0 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-652fcbf5208c0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-652fcbf5208c0 img{#fig-652fcbf5208c0 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-652fcbf5208c0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-652fcbf5208c0 img{#fig-652fcbf5208c0 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Welke factoren spelen een rol bij het kiezen van muurverf?

Wanneer je gaat beginnen met het verven van je muur wil je natuurlijk wel met een goed product aan de slag. Hieronder zetten we voor je op een rijtje welke factoren belangrijk zijn.

1. Bescherming en bestendigheid

Bescherming is een belangrijke factor, vooral in drukbezochte ruimtes zoals gangen en keukens. Muurverf moet bestand zijn tegen dagelijkse slijtage, zoals vlekken en schade door reiniging. Kies een muurverf die gemakkelijk schoon te maken is en bestand is tegen vlekken en slijtage.

2. Glansniveau

Muurverven zijn verkrijgbaar in verschillende glansniveaus, van mat tot hoogglans. Mat is populair vanwege zijn eigentijdse uitstraling en het feit dat het oneffenheden in de muur minder benadrukt. Glanzende verf, zoals hoogglans of zijdeglans, kan geweldig zijn voor bepaalde accentmuren, maar het toont onvolkomenheden duidelijker. Overweeg welk glansniveau het beste past bij de ruimte die je wilt schilderen.

3. Merk en kwaliteit

Het merk van de muurverf kan een groot verschil maken in de kwaliteit en duurzaamheid. Deze merken zijn vaak duurder qua prijs, maar hebben betere eigenschappen en gaan over het algemeen langer mee. We adviseren je om jezelf goed in te lezen en te kijken in webwinkels van verfspeciaalzaken.

Sikkens Alphacryl Pure Mat SF is een uitstekend voorbeeld van kwalitatief hoogwaardige muurverf. Het staat bekend om zijn duurzaamheid, uitstekende dekking en matte afwerking. Deze muurverf wordt hoog aangeslagen bij professionele schilders, maar ook als doe-het-zelver kun je aan de slag met deze verf.

4. Milieuvriendelijkheid

Het milieu is een steeds belangrijker punt van zorg. Gelukkig zijn er muurverven beschikbaar die minder schadelijk zijn voor het milieu. Sikkens Alphacryl Pure Mat SF is op waterbasis, wat betekent dat het minder vluchtige organische stoffen (VOS) bevat en daardoor milieuvriendelijker is.

5. Aanbrenggemak

Voor doe-het-zelvers is het aanbrengen van muurverf een belangrijke overweging. Vrijwel alle muurverven zijn geschikt voor aan te brengen met een kwast of roller, maar tegenwoordig is de airless verfspuit ook een populaire methode om verf aan te brengen.

Conclusie

Kortom, het kiezen van de juiste muurverf vereist aandacht voor bescherming, duurzaamheid, glansniveau, merk en kwaliteit, milieuvriendelijkheid en aanbrenggemak. Soms gaat dit gepaard met een hogere prijs, maar dit zal zich op de langere termijn uitbetalen. Sikkens Alphacryl Pure Mat SF voldoet aan vele van deze criteria en is een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar hoogwaardige muurverf met een matte afwerking.