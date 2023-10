Beleggen is hot: 5 voordelen van beleggen via vermogensbeheer

@media (max-width: 680px){#fig-65323711d1036 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65323711d1036 img{#fig-65323711d1036 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65323711d1036 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65323711d1036 img{#fig-65323711d1036 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65323711d1036 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65323711d1036 img{#fig-65323711d1036 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Ook de ‘gewone mens’ en jongeren vinden het alsmaar interessanter om ermee te beginnen .

Lijkt het je ook wel wat om te starten met beleggen, maar weet je niet goed hoe je daarmee moet beginnen of heb je geen tijd of interesse om je erin te verdiepen? In dat geval is het aan te raden om een vermogensbeheerder in te schakelen. Wat zo’n vermogensbeheerder precies doet en wat de voordelen van vermogensbeheer zijn, lees je in dit artikel.

Vermogensbeheer: wat is dat precies?

In het geval van vermogensbeheer laat je je geld beheren door iemand die gespecialiseerd is in beleggen. Zo’n iemand wordt ook wel een vermogensbeheerder genoemd. In de afgelopen jaren is de beleggingsmarkt nogal populair geworden. Maar: niet iedereen heeft de kennis en/of ervaring om zelf te beleggen. Wanneer daar wel interesse in is, kun je een vermogensbeheerder inschakelen om met jouw geld voor jou te beleggen. Daar ben je dus zelf verder geen tijd of energie aan kwijt.

Een vermogensbeheerder is iemand met wie je persoonlijk of online contact hebt. Veel mensen vinden het een prettig idee dat ze diegene persoonlijk kennen, maar het proces kan ook volledig geautomatiseerd zijn (online vermogensbeheer). Je spreekt met jezelf en met je vermogensbeheerder af wat je beleggingsdoel is. Zo’n beheerder helpt je om dat doel zo goed als mogelijk te bereiken. Logischerwijs moet je hiervoor betalen. Ook moet je weten dat beleggen op deze manier eveneens niet zonder risico’s is.

1. Vermogensbeheerders vergelijken voor beste match

Er zijn verschillende voordelen waar je van profiteert wanneer je in zee gaat met een vermogensbeheerder om te beleggen. Zo bepaal je helemaal zelf welke vermogensbeheerder je inhuurt om jou te helpen. Zet je wensen omtrent beleggen op een rij en ga op basis daarvan op zoek naar een passende aanbieder. Op deze website kun je vermogensbeheerders vergelijken voor de beste match. Ga je voor een persoonlijke vermogensbeheerder of kies je toch voor online vermogensbeheer? Goed om te weten: online vermogensbeheer is voordeliger dan een persoonlijke professional inhuren.

2. Maak gebruik van kennis van een professional

Heb je een vermogensbeheerder gevonden die bij je past, dan is er direct een ander voordeel waar je gebruik van kunt maken: je hebt een professional die voor jou belegt. Je hoeft jezelf niet te verdiepen in de wereld van aandelen, crypto, obligaties en andere beleggingen. Dat doet een vermogensbeheerder immers voor je. Hij of zij bepaalt hoe je geld belegd wordt en wanneer je koopt of verkoopt. De kennis en ervaring waar ze over beschikken, zorgen ervoor dat ze precies weten hoe dit moet. Daardoor houd je zelf tijd over voor andere zaken.

3. Beleggen met vermogensbeheer kost minder tijd

Je bent immers geen tijd kwijt aan je beleggingen, terwijl er op de achtergrond wel van alles gebeurt. Dat is voor veel beleggers een groot voordeel: het beleggen zelf kost je minder tijd wanneer je dat door een vermogensbeheerder laat doen. Uiteraard staat hier tegenover dat op deze manier beleggen wel duurder is dan wanneer je het zelf doet. Tegelijkertijd is de kans op rendement, en dus geld, ook weer groter omdat je je geld laat beleggen door iemand die er verstand van heeft.

4. Vermogensbeheerder houdt beleggingsprofiel bij

Daarnaast heb je de zekerheid dat een goede vermogensbeheerder constant zicht heeft op je beleggingsprofiel. Hij of zij checkt met regelmaat of het profiel niet wijzigt en of alles nog een beetje klopt met betrekking tot je doelen. Of je er op deze manier de rijkste man van Nederland mee wordt, is nog even de vraag, maar de kans daarop is groter wanneer je je geld laat beleggen door een vermogensbeheerder dan wanneer je dat zelf doet zonder verstand van beleggen.

5. Beperken van risico’s met vermogensbeheer

Tot slot moet je weten dat beleggen nooit zonder risico’s is. Dat is logisch, want niemand kan precies voorspellen wat de markt doet. Dat betekent dat je er zowel geld kunt verdienen als kunt verliezen. Schakel je echter een vermogensbeheerder in, dan zorgt hij of zij ervoor dat de risico’s zo veel mogelijk worden beperkt. Dit gebeurt onder andere door op tijd bij te sturen en door op het juiste moment wel of niet te investeren. Kortom: begin met vermogensbeheer vergelijken en je wensen op een rij te zetten als je ook wil starten met beleggen op deze manier.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Vermogensbeheer.nl.