Jasper Rekers (BBB) verzweeg nazi-tweets, kan boeltje pakken

Zo noemde Rekers vanaf zijn anonieme account minister-president Mark Rutte een 'NSB'er'. Daarnaast maakte hij verschillende politici uit voor 'pharmahoer', 'kindermishandelaar' en 'van nicht tot nazibitch'. En als je denkt dat het niet erger kan, vroeg hij zich ook nog af of minister Hugo de Jonge een 'enkeltje Neurenberg' had geboekt.

Reactie BBB

Persbureau ANP confronteerde Rekers met de tweets en lichtte de partij van Caroline van der Plas in. De BBB laat weten geschrokken te zijn van de uitlatingen van Rekers op X, voorheen Twitter. 'Van Jasper begrijpen wij dat dit een donkere periode in zijn leven was', aldus de partij. 'Wat voor ons ook zwaar weegt, is dat Jasper ons niet over de tweets heeft geïnformeerd.'

Rekers liet aan de BBB weten slechts een deel van de voorgelegde uitingen te herkennen. Ook laat hij weten dat het hem spijt als hij mensen heeft gekwetst met zijn uitlatingen.

De naam van Jasper Rekers kan niet meer van de kandidatenlijst worden gehaald, omdat deze al vaststaat. Wel laat hij weten zijn zetel niet in te nemen, mocht hij worden gekozen. Volgens de BBB is deze beslissing onvermijdelijk.