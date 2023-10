John van den Heuvel: 'Haar voorliefde voor lekker eten heeft ze van haar moeder Astrid Holleeder'

Hoever gaat haar bekendheid eigenlijk terug?

Helemaal terug naar de gloriejaren van TMF. Voor de jonge lezers: dat was een soort muziekzender, afgewisseld met fijne praatjes, waar je een hele dag moest wachten om je favoriete clipje voorbij te zien komen. Van YouTube of Spotify had toen nog nooit iemand gehoord. Na lallen en brallen, stapte Miljuschka over naar de wereld van zwijmelen en drama als soapie in Onderweg naar morgen (twintigers: een soort GTST), om in 2016 haar debuut te maken als gezondheids- en voedingsdeskundige in RTL Boulevard. Daarnaast presenteerde ze een keur aan kook- reis en afvalprogramma’s, waaronder Miljuschka‘s Streed Food Vietnam, Snackmasters en Obese. Opmerkingen over haar gewicht zijn en waren er altijd, maar zelf zit ze daar niet mee in haar maag: ‘Ik woog ooit 54 kilo en was doodongelukkig als ik iemand een stuk taart zag eten en mezelf dat ontzegde. Zo zwaar als nu ben ik nog nooit geweest, 90 kilo. Ik moet daar iets mee. Wil er niets mee, want ik vind het prima.’

En hoe zit het nu met die donkere familiegeschiedenis?

Het valt te prijzen hoe vrolijk en opgewekt Miljuschka zich voor dag en dauw presenteert, als je bedenkt dat haar moeder en tante Astrid en Sonja Holleeder zijn. De zussen van beroepscrimineel Willem Holleeder leven al jarenlang onder de radar als gevolg van de intimiderende en dreigende acties van hun broer, die inmiddels een levenslange gevangenisstraf uitzit. De getuigenis van haar moeder jegens Willem in 2018, noemt Miljuschka iets ‘waar ze haar hele leven op heeft gewacht.’ Heftig maar realistisch: ‘Door te getuigen, zijn we klaar om te sterven. Ik ben een publieke figuur. Als hij wil, kan hij me vinden. Als ik zou sterven, zou dat 'zwaar' zijn voor mijn twee kinderen. Maar ze komen er wel doorheen.’

‘Vanaf het moment dat ik je ken, duw je me al naar de rand van het bed’

Wat vindt Miljuschka van zichzelf?

‘Ik houd er altijd rekening mee dat het morgen allemaal weg kan zijn.’

Wat vinden wij van Miljuschka?

Met miss Witzen in the house zit het met goedgevulde magen wel snor. Als ze deze maar niet voor het toetje al drukt.

Wat vinden anderen van Miljuschka?

John van den Heuvel - misdaadjournalist

‘Mil is een vrouw, die een heerlijke zelfspot heeft en zich door ontwikkelingen in haar leven amper iets aantrekt van wat anderen over haar vinden. Ik ken haar als een gepassioneerde lieve collega, die altijd oor heeft voor andermans problemen. Haar voorliefde voor lekker eten heeft ze van haar moeder. Altijd als ik Astrid of haar tante Sonja spreek, staat er heerlijk eten op tafel. Ik ga er nooit weg zonder minstens anderhalve kilo te zijn aangekomen.’

Mendel Witzenhausen - halfbroer

‘Wij hebben geen contact meer met elkaar. Dingen lopen in het leven zoals ze lopen en dat is helemaal prima, maar ons contact is in de loop der jaren wel verwaterd. Ik hoop dat het haar heel goed gaat en volgens mij lukken haar dingen ook vrij aardig, maar het is niet mijn plaats om daar iets van te vinden of een mening over te vormen.’

Rob Goossens - RTL Boulevard

‘Ze is in de basis een influencer en de meeste van dat soort types wagen het niet om een onvertogen woord over wie of wat dan ook te laten vallen. Zo zit zij helemaal niet in elkaar. Toen ze bijvoorbeeld haar energierekening zag stijgen door de omhooggeschoten gasprijzen en ze erachter kwam hoeveel haar Quookers verbruikten, hield ze zich daarover niet in voor haar nieuwsbrief. Dat bedrijf liep vervolgens binnen mum van tijd over de stoom, want zoiets heeft natuurlijk impact op de verkoop. Miljuschka is heel streng naar zichzelf waar ze wel of niet iets over zegt, al zet ze haar opgewektheid op camera dan wel een beetje dikker aan. Dat is een uitvergrote versie van zichzelf, want thuis zal ze heus niet de hele dag net zoveel energie uitstralen. Zij en ik hebben het nooit over haar familiebanden gehad, maar ik kan me goed voorstellen dat het op een positieve manier met eten bezig zijn een welkome afleiding kan zijn van haar persoonlijke situatie, waarin het niet altijd even gezellig is. Ik denk dat iedereen zich er wel iets bij kan voorstellen dat het niet alleen maar leuk, positief en hyper is om Miljuschka Witzenhausen te zijn.’

Brigitte Nijman - Zangeres en voedingscoach

‘Ik heb veel mensen geholpen die kampten met klachten als een hoog cholesterol, suikerziekte of gewichtstoename door gebruik van medicatie en een soort ideaalbeeld hadden waarin ze wilden afvallen. Specifieke producten konden hen daarbij helpen. Daarbinnen weet ik niet of Miljuschka met haar aanpak helemaal aansluit bij de groep die ik bedien, maar ik sta wel helemaal achter haar. Ik vind haar een prachtige vrouw die er altijd fris uitziet en overduidelijk uitstraalt gelukkig te worden van goed en lekker eten. In die zin heeft zij een goed lichaamsprofiel en ik heb ook wel het idee dat ze altijd met goede voedingsstoffen en verse groentes werkt. Niet elk pad is bewandelbaar voor een ander, het gaat er aan het einde van de dag om hoe blij jij bent met jezelf. Voel je je lekker in je lijf en is dat in balans met wat je eet, dan hoef je je nergens zorgen om te maken.’

Kees van der Spek - programmamaker

‘Hechte vrienden die elkaars verjaardag bezoeken wil ik ons niet noemen, daarvoor zie ik haar minder vaak dan vroeger, maar ze is zeker een vrolijke en dappere collega, met alles wat ze heeft meegemaakt. Miljuschka is een bijzondere vrouw die daar goed mee omgaat en tegelijkertijd een statement maakt voor plus size mensen. Mijn vrouw kijkt zelf enorm tegen haar op, vindt haar zelfs prachtig. Voor mij heeft ze een recensie van mijn boek op de achterflap ervan geschreven. Een prachtige tekst waar ik erg blij mee ben.’