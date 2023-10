Nieuwe Revu's kijktip: Sander en de socials

Mens & Maatschappij

Nazi-moordcomplot: Roosevelt, Churchill en Stalin waren in 1943 bijna het haasje

In Het nazicomplot van de Amerikaanse schrijver Brad Meltzer is te lezen hoe in het diepste geheim een plan werd gesmeed om de wereldleiders uit Amerika, Rusland en Engeland te vermoorden. Het boel leest als een spannend spionageverhaal over de topontmoeting in Teheran tussen Roosevelt, Churchill en Stalin in 1943 en hoe die bijna uitliep op een catastrofe. In deze voorpublicatie lees je hoe de geallieerde leiders aan een moordcomplot van de nazi’s wisten te ontkomen.