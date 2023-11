SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen kan niet meer naar het journaal kijken zonder tranen in haar ogen

Hoe moet de huidige oorlog tussen Israël en Hamas worden gestopt?

‘Ik kan niet meer naar het journaal kijken zonder tranen in mijn ogen. Het ergste is dat, zoals in iedere oorlog, de gewone burgerbevolking het grootste slachtoffer is. Ik heb niet de pretentie dat wij de oplossing hebben, maar onze inzet is wel de-escalatie en het doorbreken van de geweldsspiraal. Elke oorlog wordt uiteindelijk beslist aan de onderhandelingstafel, linksom of rechtsom. Hoe uitzichtloos het ook lijkt, dat moet altijd het doel en de inzet zijn, omdat je niet nog meer onschuldige slachtoffers wilt.’

Maar je wilt ook niet onderhandelen met een terreurorganisatie als Hamas.

‘Nee, zeker niet, en dat is dus ook knap ingewikkeld. Er is geen enkele gemakkelijke oplossing. Uiteindelijk ontkom je niet aan het bekijken van de grondoorzaken van het conflict. Voor nu wil je zo snel mogelijk een staakt-het-vuren, maar daarnaast moet je ook kijken naar de voedingsbodem van het terrorisme. Dat terrorisme moet je afkeuren, dat doen wij ook, maar voor de toekomst wil je een duurzame vrede, dus een tweestatenoplossing, met gelijke rechten voor Israëli’s en de Palestijnen. En dus moet je ook kijken naar de illegale bezetting door Israël, al jarenlang, en een internationale gemeenschap die daar niet op handhaaft. En er daardoor een volk in een uitzichtloze situatie leeft, wat een voedingsbodem is voor extremisme. Je zou hopen dat er in de internationale gemeenschap meer lerend vermogen is.’