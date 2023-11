Rob Jetten 'slecht geslapen' na LHBTIQ-clash met Baudet

Bram, een non-binair persoon, is één van de zes aanwezigen die vragen mogen stellen aan de twee lijsttrekkers. Bram zit duidelijk met de uitspraken van Baudet over LHBTI-rechten in zijn maag. Zo is de Forum voor Democratie-lijsttrekker er bijvoorbeeld geen voorstander van om kinderen te confronteren met termen als 'non-binair'. Hij noemt het 'LHBTI-propaganda'. Wanneer Bram hem hierover ter verantwoording roept, gaat het wat Rob Jetten betreft flink mis en grijpt hij in.

Bizar debat dit op NOS op 3. pic.twitter.com/3Mosx6CYi0 — Jonathan Krispijn (@JJKrispijn) November 1, 2023

In de video is te zien dat Baudet zegt niet bekend te zijn met de term 'non-binair'. Hij wil dan ook niet erkennen dat er zoiets als non-binaire mensen bestaan: 'Ik geloof niet dat er meer dan twee geslachten zijn. Ik kan ook zeggen dat ik een alien ben, maar volgens mij bestaat dat niet.'

Rob Jetten

D66-lijsttrekker Rob Jetten grijpt in tijdens het gesprek: 'Dit is bullshit.' Daarnaast vindt Jetten dat Baudet voeding geeft aan homohaat door dergelijke uitspraken te doen. 'Het is ook aan politici om op te komen voor die gelijke rechten voor elke Nederlander. Welke letter van het alfabet je ook bent, welke kleur je ook hebt, welke achternaam je ook hebt.' Volgens Jetten ontkent Baudet hiermee de vrijheid voor deze groep Nederlanders.

Op X, voorheen Twitter, laat Jetten vandaag weten slecht te hebben geslapen. 'Zo veel haat richting jonge mensen die gewoon veilig en vrij willen zijn. Daar zal ik me altijd tegen verzetten.'