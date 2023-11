SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen: 'Dickpics zijn gewoon diep triest'

Journalist Micha Jacobs interviewde de SP-lijsttrekker voor Playboy en vroeg haar naar het onderwerp, aangezien de SP-politica al eens bekend maakte dat ook zij beelden van mannen hun jongeheer ontvangt.

Op de vraag of er geslachtsdelen blijven hangen, was ze luid en duidelijk: 'Haha. Nee!' Marijnissen vertelt in het interview met Playboy dat het alweer een tijdje geleden is dat ze de beelden ontving. 'Da's toch even schrikken. Ik vind het vooral bizar dat zoiets nog steeds anoniem gebeurt.'

Marijnissen is van mening dat er in Nederland misbruik wordt gemaakt van de anonimiteit op het internet. 'Hier heb je van die sukkels die denken dat ze je even kunnen bedreigen of dat je blij wordt van een dickpic. Dat is gewoon zielig.'

Gelukkig weet Lilian Marijnissen prima om te gaan met de naaktbeelden. Zo kan ze er behoorlijk om lachen met haar vriendinnen. 'Maar eigenlijk is het gewoon diep triest.'