Terug in de boksring: de 6 gezichten van Rico Verhoeven

1. Rico de vechter

Vooropgesteld: Rico Verhoeven heeft zijn naam en faam volledig te danken aan het kickboksen. Het jongetje dat - aangemoedigd door zijn vader - op zesjarige leeftijd voor het eerst tegen een zandzak trapte, staat inmiddels al ruim tien jaar aan de top in zijn sport. Op 12 oktober 2013 beleefde Verhoeven zijn grote doorbraak, toen de destijds 24-jarige Brabander in Chicago de Roemeense Glory-wereldkampioen zwaargewicht Daniel Ghita wist te verslaan. Een ster was geboren. Met alle druk en uitdagingen van dien. Niemand kon hem de voorbije tien jaar echter van zijn troon af stoten. Of zijn tegenstander nu Errol Zimmerman, Anderson Silva, Jamal Ben Saddik of Badr Hari heette, allemaal gingen ze ten onder tegen Verhoeven.

‘Dat hij al zo lang aan de top staat, dat is wel bewonderenswaardig,’ vindt Thom Harinck, een van de grondleggers van het kickboksen in Nederland. ‘Meestal zie je dat iemand na twee, drie jaar weer wegzakt maar het pleit voor hem dat hij het al zo lang volhoudt.’ Harinck prijst vooral de veelzijdigheid van Verhoeven. ‘Rico is een complete vechter,’ vindt de inmiddels 79-jarige kickbokstrainer. ‘Hij heeft een geweldige techniek, is conditioneel uitstekend en heeft vooral een goed karakter. Op dit niveau moet je alles hebben. Je moet kunnen incasseren, durf hebben en goed kunnen trappen en stoten. Badr is technisch bijvoorbeeld heel goed, maar hij mist de pit. Rico heeft alle facetten. Er zijn verschillende partijen geweest waarin hij in de eerste ronde neerging of een scheur in zijn kop kreeg, maar toch herstelde hij zich daarna. Dat zijn pluspunten in deze sport.’ Zijn discipline is extreem, weet Leon Verdonschot, die in 2017 de biografie Rico schreef. ‘Rico heeft alles wat je je voorstelt bij een topsporter,’ zegt Verdonschot. ‘Hij is iemand die monomaan toewerkt naar zijn sportprestaties, waarbij hij zich omringt met goede mensen. Elke dag doet hij wat er van hem gevraagd wordt. Met elke week hetzelfde schema, dezelfde spieroefeningen en voeding.’ Tactisch is Verhoeven eveneens ijzersterk, vindt Harinck. ‘Hij is een slimme vechter, iemand die weet wat ervoor nodig is om te winnen - of het nu op punten is of via een knock-out. Hij ‘leest’ zijn tegenstanders goed. Dat is het talent wat hij in zich heeft.

Kickbokstrainer Thom Harinck: ‘Tariq is een rustige jongen. Uit ervaring weet ik: de rustigste boksers zijn vaak de gevaarlijkste. Hij is typisch zo’n jonge, hongerige hond

In de eerste minuut heeft hij het altijd moeilijk, omdat hij even moet kijken wat zijn tegenstander precies gaat doen en waar hij op moet letten.’ Een mooi voorbeeld hiervan was zijn partij tegen de Marokkaanse/Belgische vechter Jamal Ben Saddik, vindt Harinck. Twee jaar geleden, in Verhoevens laatste titelgevecht, won The King of Kickboxing van Ben Saddik na een technische knock-out in de derde ronde. ‘In dat gevecht had Rico het echt even moeilijk in het begin,’ herinnert Harinck. ‘Je zag dat hij steeds makkelijker ging vechten. Omdat hij zijn tegenstander leest op dat moment. Dat is gaaf om te zien.’ Verdonschot is dat met hem eens. ‘In zijn hele carrière zijn er maar twee tegenstanders geweest tegen wie hij het moeilijk heeft gehad, Jamal Ben Saddik en Badr Hari. Rico kan niet zo hard slaan als zij, maar mentaal is hij ijzersterk. En hij weet: als het aankomt op uithoudingsvermogen, dan wint hij altijd.’ Of Verhoeven ook zwakke punten heeft? ‘De marges zijn beperkt,’ vindt Verdonschot. ‘Je gaat hem nooit slopen op zijn benen, want die zijn zo breed als de omtrek van een boomstam. Ook op zijn lijf pak je hem niet. Vaak zie je dat tegenstanders hem proberen te slopen op zijn hoofd. Maar ja, Rico is 1,98 en heeft een vrij goede dekking. Als je wilt winnen, dan moet dat in de eerste twee ronden gebeuren, want op conditie wint Rico het altijd.’ Harinck beaamt dat. ‘Rico is wel een beetje een diesel, iemand die altijd moet warmdraaien voor mijn gevoel.’ Maar verder? ‘Conditioneel is hij ijzersterk,’ looft ook Harinck Verhoeven. ‘Daarnaast is hij van nature al sterk. Dat zie je ook aan zijn lichaam. Dat zijn vaak de moeilijkste vechters om tegenover je te hebben.’

@media (max-width: 680px){#fig-6544ee0fd3c1a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6544ee0fd3c1a img{#fig-6544ee0fd3c1a img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6544ee0fd3c1a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6544ee0fd3c1a img{#fig-6544ee0fd3c1a img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6544ee0fd3c1a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6544ee0fd3c1a img{#fig-6544ee0fd3c1a img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}} Rico maakt korte metten met Ismael Lazaar, in 2017.

In Arnhem hoopt Verhoeven voor de elfde keer zijn titel in het zwaargewicht met succes te verdedigen. Tegenstander is Tariq Osaro, een kickbokser uit Amersfoort die vecht onder de Nigeriaanse vlag. In het bokscircuit staat Osaro bekend als de Grote Vriendelijke Reus. ‘Tariq is ook een rustige jongen,’ zegt Harinck. ‘Uit ervaring weet ik: de rustigste boksers zijn vaak ook de gevaarlijkste. Hij is typisch zo’n jonge, hongerige hond die er vanaf de eerste seconde invliegt.’

Benieuwd naar de rest van het artikel? Je leest 't in de nieuwste Revu.