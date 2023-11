Zien: Dilan Yesilgöz squat in sportschool op hoge hakken

De reacties op het platform zijn verdeeld over de actie van Yesilgöz. Zo vraagt iemand zich af hoe consequent de VVD'er is wat betreft haar schoenkeuze. 'Hoge hakken op vakantie in de bergen, tijdens het tuinieren, of 's morgens onder de douche? Ik vind het wel wat hebben.'

Echter is lang niet iedereen positief over het filmpje. 'Ik heb even geaarzeld, maar 'onnozel' lijkt het meest passende predicaat voor Yesilgöz', laat iemand weten. Een andere twitteraar denkt dat de verkiezingen 'een soort Eurovision' worden.

Yeşilgöz over hakken in de sportschool: 'Mooi plaatje' https://t.co/Z3IF02u4Dr — RTL Nieuws (@RTLnieuws) November 5, 2023

Dilan Yesilgöz zelf laat in een interview met RTL Nieuws weten het plaatje 'heel mooi' te vinden. 'Met alle andere oefeningen had ik gewoon m'n sneakers aan', aldus de VVD-lijsttrekker met een grote glimlach. Daarnaast vond Yesilgöz het prettig om te weten dat ze met hakken aan nog steeds kon squaten. Wanneer de verslaggeefster vraagt hoeveel kilo de VVD'er op haar rug had, antwoord de politicus: 'U mag een keer mee naar de sportschool.' En weg is ze.