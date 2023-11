James Worthy: 'Nog nooit heb ik de wanhoop zo diep in de ogen kunnen kijken'

Ik heb de laatste weken tientallen filmpjes gezien die ik niet had willen zien. Kindervoetjes die uit het puin steken. Sluipschutters die stenengooiers elimineren. Schuilkelders met bebloede muren. Mannen met raketwerpers. Vrouwen met kogelgaten. Huilende kinderen die het luchtalarm overstemmen.

Nog nooit heb ik de wanhoop zo diep in de ogen kunnen kijken. Mijn vrouw kijkt niet eens meer naar het nieuws. Haar ogen zitten vol. Haar oogleden zijn klaar met lijden. Ik begrijp haar wel. Er is namelijk geen hoop. Er zijn geen lichtpuntjes. Er is enkel haat. Afschuw. De huizenhoge lijkenstapels beginnen op wolkenkrabbers te lijken.

Op dat wat vroeger als Twitter door het leven ging, zijn de mensen elkaar aan het overtroeven met leed. Leed in de vorm van filmpjes en foto’s. De souvenirs van Satan. Het zijn aandenkens aan dingen die je nooit meer kan vergeten. Volwassen mensen en gediplomeerde journalisten proberen elkaar de ogen uit te steken met de gruwelen van de oorlog. De ene post een filmpje waarop twee dode baby’s te zien zijn. De ander post een filmpje waarop vier dode baby’s te zien zijn. De wereld heeft zes baby’s verloren, maar de persoon die het tweede filmpje heeft gepost is de winnaar. Voor nu. De likes lopen sneller binnen dan de lijken. Die twee dode baby’s zijn erg, maar die vier dode baby’s zijn natuurlijk veel erger. Of toch niet? Hoe zijn de desbetreffende baby’s aan hun einde gekomen? De Amerikaanse president heeft foto’s gezien waarop onthoofde baby’s te zien zijn. Onthoofde baby’s? Ja, nee, dan is het klaar. Baby’s onthoofden is de royal flush onder het babyvermoorden. Zo voelt het overigens echt. Het is alsof mensen aan het pokeren zijn met leed.

‘Sorry, maar twee gebombardeerde baby’s staan helaas maar gelijk aan een full house.’

‘Maar wacht eens even? Wat als ik een foto heb van een baby die is onthoofd door een raket?’

Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Mensen zijn de hele dag aan het zoeken naar beeldmateriaal waaruit zou kunnen blijken dat ze eventueel aan de ‘goede’ kant zouden kunnen staan. En de goede kant is natuurlijk de kant die geen baby’s afslacht, maar ja, dat doen ze allebei. Maar welke partij slacht de baby’s op de minst mensonterende manier af?

‘Hold your horses, ik heb hier een foto van een dode baby in de buik van een dode vrouw.’

‘Nee! Wat erg! Wat een monsters! De maskers gaan af. Dit is het echte kwaad. Het kwaadste kwaad. Van zwangere vrouwen blijf je af. En van ongeboren kinderen ook. Iedereen die dit steunt, is aan het dansen met de duivel.’

En de duivel blijft maar dansen.

Zijn muziek stopt nooit.

En iedereen is de dans aan het filmen.

De duivel heeft nooit vermoeide benen.

De duivel zal altijd blijven dansen.