De ultieme gids met ideeën voor kerstverlichting voor buiten

Subtiele accenten met maximale impact

Less is soms more, echt waar! Overweeg om subtiele accenten toe te voegen en te spelen met licht Gebruik warm witte LED-lichten en verlicht een aantal struiken of leg ze langs de tuinpaden voor een uitnodigende sfeer. Ook clusterverlichting doet het goed in wat kleinere bomen of struiken. Deze mini LED-lampjes zorgen voor een subtiele look. Plaats kleine lantaarns langs de oprit of hang ze aan de takken van bomen voor een betoverend effect.

Betoverende bomen

Bomen bieden het perfecte canvas voor je kerstverlichting. Heb je een dennenboom in je tuin staan, dan heb je geluk. Maar niet getreurd, ook zonder dennenboom zijn er mogelijkheden voor een kerstboom in de tuin. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 3D kerstboom in je tuin? Heb je bomen in je tuin, dan kun je de takken versieren met lichtslingers. Wil je meerdere bomen of struiken verlichten en staan deze ver uit elkaar? Met koppelbare kerstverlichting kun je alle verlichting koppelen aan een stekker.

Verlicht je gevel en laat je huis stralen

Het verlichten van je gevel zorgt voor de echte kerstsfeer. Ook voor het verlichten van je gevel zijn er allerlei mogelijkheden. Ook het verlichten van de gevel van je winkelpand of kantoor is een goed idee, het trekt extra aandacht en kan zorgen voor meer klanten.Ben je op zoek naar professionele kerstverlichting? Kijk dan eens op Kerstverlichtingbuiten.com.

IJspegelverlichting

Met ijspegelverlichting maak je van je huis, of je winkel een stijlvolle blikvanger. IJspegelverlichting is verlichting die lijkt op glinsterende ijspegels die aan de rand van het dak hangen. De verlichting bestaat uit dunne, verticale strengen die aan een horizontale lijn hangen. Hierdoor lijkt het alsof er ijspegels aan het dak hangen.

Lichtgordijn

Een lichtgordijn is een type kerstverlichting dat bestaat uit een dicht netwerk van kleine lampjes die zijn ingebed in een transparante, flexibele draad. Bij een lichtgordijn zijn de lampjes gelijkmatig verdeeld over de hele lengte en breedte van het gordijn. Een lichtgordijn wordt meestal opgehangen aan een frame, haakjes of een ander ophangsysteem, waardoor het gemakkelijk kan worden bevestigd aan diverse oppervlakken.

Een guirlande

Een guirlande is een slinger van groen met lichtjes. Het woord “guirlande” komt uit het Frans en betekent “krans”. Een kerstguirlande wordt vaak gemaakt van dennentakken of ander groen materiaal, en wordt versierd met kerstballen, linten, verlichting, en andere ornamenten. Je kunt een guirlande gebruiken om je gevel te versieren, maar ook de vensterbank, de open haard of de trapleuning kan worden versierd met een guirlande.

Lichtnetten

Lichtnetten bestaan uit een netwerk van kleine lampjes die gelijkmatig zijn verdeeld over een transparant net. Het net van lampjes kan over grote oppervlakten worden gedrapeerd en is ideaal om struiken, bomen, hagen of muren mee te verlichten. Lichtnetten zijn handig in gebruik en snel te installeren.

Creatieve verlichting

Laat je tuin schitteren met creatieve verlichtingselementen. Gebruik glazen potten gevuld met lichtgevende sterren of kerstballen voor een gezellige sfeer. Plaats LED-kaarsen in waterdichte lantaarns voor een rustgevende gloed rondom je terras of vijver. Ook bloempotten kunnen worden omgetoverd tot fonkelende eyecatchers door er lichtslingers omheen te wikkelen. Daarnaast mogen kerstfiguren zoals kerstbomen, kersterren of rendieren natuurlijk ook niet ontbreken.

Gebruik slimme technologie

Maak gebruik van slimme technologie om je buitenverlichting te regelen. Slimme stekkers en timers laten je toe om je verlichting automatisch in en uit te schakelen, zodat je elke avond kunt genieten van een prachtig verlichte buitenruimte zonder er telkens aan te hoeven denken. Combineer dit met slimme kleurlampen om de sfeer aan te passen aan elke gelegenheid.

DIY-kerstverlichting

Verveel je je tijdens de kerstperiode? Voor mannen die graag hun handen uit de mouwen steken, is het maken van zelfgemaakte kerstverlichting ook een leuk idee.

Gebruik oude industriële objecten zoals gereedschap, metalen buizen of oude flessen om unieke, op maat gemaakte verlichtingsarmaturen te creëren. Voeg LED-lampjes toe voor een eigentijdse uitstraling en laat je creativiteit de vrije loop.