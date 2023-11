NSC zéér hoog in de peilingen, partijen openen hun aanval

Uit de I&O-zetelpeilingen blijkt dat Nieuw Sociaal Contract flink aan de weg aan het timmeren is. Sterker nog, de partij staat bovenaan met 29 zetels en er zit nog steeds een stijgende lijn in. In vergelijking met de peilingen van 24 oktober, is de partij namelijk met twee zetels gestegen. Dit terwijl de VVD (nr. 2) gelijk is gebleven in aantal zetels en Timmermans partij GroenLinks-PvdA (nr. 3) er zelfs eentje kwijt is.

Het lijkt erop dat het de politici in Den Haag te heet onder de voeten wordt. Zij uiten op het platform X sinds kort dan ook beduidend meer kritiek op de plannen van NSC en Omtzigt zelf. Ook VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz laat van zich horen. Dit naar aanleiding van een interview van Omtzigt bij NPO Radio 1 waar de NSC-partijleider zich kritisch uitlaat over het laten doorrekenenen van de verkiezingsprogramma’s van de VVD en PvdA/GL.

'Jij hebt geen doorrekening laten maken en er komt voorlopig ook geen plussen & minnen-lijstje, waar ik je om vroeg. Intussen hoor ik je wel commentaar leveren op onze plannen. Prima. Maar dan wel twee kanten op', twittert Yesilgöz.

Beste @PieterOmtzigt, vandaag is bekend geworden welke keuzes wij maken en hoe we ze betalen. Jij hebt geen doorrekening laten maken en er komt voorlopig ook geen plussen & minnen lijstje, waar ik je om vroeg. Intussen hoor ik je wel commentaar leveren op onze plannen. Prima.… https://t.co/bjvhivEcGy — Dilan Yesilgöz - Zegerius (@DilanYesilgoz) November 8, 2023

Ook Rob Jetten (D66) wil zijn ei kwijt over de politicus: 'Omtzigt zou een feitenrelaas vragen over ontbrekende doorrekeningen, afgezegde debatten en missende premierskandidaten.' Jetten daagt Pieter Omtzigt daarbij uit voor een één-op-één debat in Groningen. 'Hebben we toch nog een Debat van het Noorden', aldus de D66-lijsttrekker op X.

Omtzigt zou een feitenrelaas vragen over ontbrekende doorrekeningen, afgezegde debatten en missende premierskandidaten.



Ik zeg nogmaals: laten we het debat aangaan. Dat doe ik ook graag één-op-één. Ik regel een zaal in Groningen. Hebben we toch nog een Debat van het Noorden. https://t.co/sJaXllPQtq — Rob Jetten (@RobJetten) November 9, 2023

Natuurlijk wil ook Jesse Klaver van PvdA/GL dolgraag zijn zegje doen: 'Omtzigt uit harde kritiek op anderen, maar levert zelf geen plannen. Dat past bij de oppositie, niet bij iemand die twijfelt over het premierschap.'

Klaver is daarbij van mening dat de NSC haar kiezers 'onthoudt van cruciale informatie.' De fractievoorzitter van GL/PvdA vraagt zich dan ook af of Pieter Omzigt eerlijk durft te worden voor de verkiezingen. 'Of krijgen mensen pas na de verkiezingen de rekening?', twittert hij.

Over bezuinigingen, over lastenverhogingen, over de koers van het land. Zonder eerlijk delen, is er geen geld voor bestaanszekerheid.



Pieter, durf je eerlijk te worden voor 22 november, of krijgen mensen pas na de verkiezingen de rekening? 2/2 — Jesse Klaver (@jesseklaver) November 8, 2023

Volgens de I&O zetelpeilingen ziet het er dus erg rooskleurig uit voor de partij van Pieter Omtzigt. Niet zo gek dat de rest in Den Haag nu in de aanval gaat. Uit het onderzoek van I&O Research blijkt namelijk dat NSC de zwevende kiezers weet te bereiken. Ook partijleider Omtzigt zelf valt in de smaak: 'Zijn waardering ligt nu op een 7, hij wordt gezien als degene die de politiek ten positieve kan veranderen en bij zowel het College Tour- als het RTL-debat werd hij ervaren als ‘meest overtuigend’', schrijft het onderzoeksbureau.