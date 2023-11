Oudere vrouwen in trek voor betere seks

@media (max-width: 680px){#fig-654cf8e4ec8cb img.lazyloading{background: #eee;}#fig-654cf8e4ec8cb img{#fig-654cf8e4ec8cb img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-654cf8e4ec8cb img.lazyloading{background: #eee;}#fig-654cf8e4ec8cb img{#fig-654cf8e4ec8cb img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-654cf8e4ec8cb img.lazyloading{background: #eee;}#fig-654cf8e4ec8cb img{#fig-654cf8e4ec8cb img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Seksuele activiteit

Oudere vrouwen hebben veel meer interesse in seks dan men heeft gedacht. Het gaat niet zo zeer om de kwantiteit, maar vooral de kwaliteit. Vrouwen worden seksbeluster en flirteriger naarmate ze ouder worden. Je hoort vaak dat de seksuele piek van vrouwen rond hun veertigste ligt, terwijl dit bij mannen rond de twintigste is. Oudere vrouwen in de leeftijdscategorie van 40 jaar en ouder worden ook wel rijpe vrouwen genoemd. Vooral mannen vallen op rijpere vrouwen.

Waarom oude vrouwen zo aantrekkelijk zijn

Er zijn verschillende aspecten dat een oude vrouw aantrekkelijk maakt. Oudere dames zijn onafhankelijk en zijn veel zelfverzekerder dan jonge vrouwen. Ze houden er ook vaak van om zelf op jacht te gaan, waardoor je als man minder moeite hoeft te doen om haar te verleiden. Ze hebben een pak ervaring en weten precies wat ze moeten doen om een man op hol te brengen in de slaapkamer.

Ze hebben meer ervaring

Het is duidelijk dat met de jaren ervaring komt en dit kunnen ze maar al te goed tonen in bed. Ze hebben geen onzekerheid over hun eigen lichaam en ze weten hoe ze moeten genieten van seks. Fijne seks hoeft niet te betekenen dat je altijd een orgasme moét hebben. Vooral jonge mannen kunnen dit waarderen en hiervan leren.

Dominante oudere vrouw

Het is vooral sexy voor een man als een vrouw de regie in handen neemt. Het is een erotische fantasie van veel mannen en ja een oudere vrouw is precies die dominante partner. Ze weten hoe ze autoriteit moeten tonen en geven precies aan wat ze willen en hoe. Ze houdt ervan om de leiding te nemen en is niet meer zo naïef als een jong vrouwtje. Als man word je hierdoor getraind en maakt het je nog beter in bed.

Emotioneel stabiel

Oudere vrouwen hebben doorgaans een beter begrip van hun eigen emoties en zijn vaak emotioneel stabiel, wat kan bijdragen aan een gezonde en stabiele relatie. Ze hebben hun hormonen onder controle en zijn minder vatbaar voor dramatische uitbarstingen. Ook weten ze kalm te blijven in stressvolle situaties. Vooral mannen houden van eenvoud zonder drama. Vooral jonge vrouwen staan bekend om te zeuren en drama te schoppen.

Een oudere vrouw heeft heel andere verwachtingen dan een jonge dame. Ze voelen zich vrijer en kunnen zich helemaal laten gaan in het moment. Ze ervaren de seks prettiger en weten hoe ze een man naar de zevende hemel moet brengen en behouden. Uit onderzoek blijkt ook dat ze een date met een jonge man wel zien zitten. Een aantal jaartjes ouder zorgt dat het alleen maar beter wordt!