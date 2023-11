Hogeschool breekt met Jasper Rekers (BBB) wegens nazi-tweets

Politiek

SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen: ‘Dat rebelse van de SP, daar ben ik trots op’

In de serie Mijn Nederland ontvouwt, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november, een lijsttrekker zijn of haar ideeën voor ons land. Deze week de vierde: SP-lijsttrekker Lilian Marijnisssen (38). Over het afscheid van Rutte, de inspiratie van Bernie Sanders en een einde aan het plakken van pleisters. ‘Ik kan tegenwoordig niet meer zoveel met de term ‘links’’.