Omtzigt wil géén premier worden, maar wie dan wel?

Donderdagavond zat de NSC-voorman bij het televisieprogramma OP1. Hier gaf hij dan eindelijk het verlossende antwoord op de brandende vraag: wil Pieter Omtzigt minister-president van Nederland worden? Geen overbodige vraag, aangezien de partij van Omtzigt aan kop gaat - met 29 zetels - volgens de peilingen.

Waar de NSC-partijleider afgelopen zondag in het RTL-debat nog niet uit was over zijn keuze, was hij bij OP1 een stuk duidelijker. Dit naar aanleiding van verschillende lijsttrekkers die liepen te hameren op een antwoord van de politicus. 'Als ze duidelijkheid willen hebben, krijgen ze hiermee duidelijkheid', aldus Omtzigt bij Op1. De partijleider geeft aan dat hij 'al heel lang' de voorkeur heeft om in de Tweede Kamer te blijven. Als fractievoorzitter van NSC voelt de politicus zich als een vis in het water.

Wie dan wel?

Door te zeggen dat er wel heel gekke dingen moeten gebeuren, wil Omtzigt premier worden, laat de NSC-lijsttrekker de deur toch nog op een kiertje staan. Op de vraag wie het dan namens NSC zou moeten worden, kan de politicus geen antwoord geven. Een kleinere coalitiepartner in het torentje zetten, is volgens de politicus in ieder geval niet de bedoeling.