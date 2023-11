'Wilders light' heeft vertrouwen in partij en meedoen coalitie

Dat laat de PVV-voorman maandagochtend weten wanneer hij te gast is bij NOS Radio 1. Ook tijdens dit interview is aan alles te merken dat Wilders ruikt dat hij deze verkiezingen kans maakt om mee te gaan regeren. Dit heeft de politicus mede te danken aan de verandering wat betreft zijn toon in het overbrengen van de boodschap van zijn partij.

De radiopresentator wijst Wilders op de plannen van de PVV: 'Nederlanders weer op één. Dat betekent volgens de PVV geen moskeeën, geen korans, geen Islamitische scholen.' De presentator vraagt zich af hoe realistisch deze plannen zijn, aangezien ze allemaal worden beschermd door de Grondwet. Wilders antwoordt hierop dat dit slechts punten zijn uit het verkiezingsprogramma van zijn partij. 'Als wij voor iets knokken en we halen geen meerderheid, dan leggen we ons daar ook bij neer', aldus de PVV-partijleider. 'Het idee is niet weg, maar we leggen ons ergens wel bij neer als het niet lukt', gaat hij verder.

'Wilders light'

De PVV-voorman heeft meerdere malen duidelijk gemaakt deze keer écht te willen meeregeren. De Radio 1-presentator laat de term 'Wilders light' vallen. 'Ik weet niet of die benamingen allemaal kloppen hoor. Ik ben volgens mij dezelfde Geert Wilders', licht de politicus toe. Volgens de peilingen ziet het er veelbelovend uit voor de partij en daar wil de partijleider dan ook zeker gebruik van maken. 'Ik realiseer me wel dat je om mee te kunnen doen, je niet moet vasthouden aan je programma op alle punten', aldus Wilders. Volgens de politicus is het nu dé tijd voor de PVV om mee te regeren.

Ondanks de uitspraken van Pieter Omtzigt over het niet willen samenwerken met de PVV, maakt Wilders zich hier niet zo druk om. Hij gaat er hierbij vanuit dat zijn partij goed uit de verkiezingen komt: 'Men kan niet om de PVV heen. Zeker als partijen willen voorkomen dat er een kabinet komt met GL/PvdA.'