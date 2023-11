Killer Casanova's: vrouwen die vallen voor zware criminelen

Een artikel over romances met seriemoordenaars is niet compleet zonder Ted Bundy, de casanova onder de Amerikaanse seriemoordenaars. Met zijn gladde praatjes en charmante voorkomen weet hij tientallen vrouwelijke slachtoffers in de val te lokken. Elizabeth Kloepfler is een van de weinigen die de avances van Bundy kunnen navertellen. Begin jaren 70 gebruikt de seriemoordenaar deze alleenstaande moeder om naar de buitenwereld het beeld te schetsen van de gelukkige familieman. Terwijl hij onder haar dak woont, heeft hij affaires bij de vleet en ziet ook nog kans om zeker dertig vrouwen te verkrachten en te vermoorden. Bundy kan ongestoord zijn gang gaan. Hij gebruikt Elizabeths open haard om de schedel van de 19-jarige Donna te verbranden. Daar heeft hij best wel spijt van, bekent hij later aan een detective. ‘Van alle dingen die ik haar heb aangedaan, is dit waarschijnlijk het moeilijkst om te vergeven. Arme Liz.’ Ondanks haar naïviteit, krijgt die ‘arme Liz’ gaandeweg ook door dat er iets heel erg mis is met haar vriendje. Nog afgezien van het feit dat hij naakt verstoppertje speelt met haar minderjarige dochter Molly. Is het toeval dat de politie een verdachte zoekt die Ted heet en net als haar vriend in een Volkswagen Kever rijdt? Wat moet hij eigenlijk met bivakmutsen en handboeien in zijn auto? Elizabeth klopt in 1974 herhaaldelijk aan bij de politie.

Alhoewel hij dan al naar eigen zeggen tientallen verkrachtingen en moorden heeft gepleegd, gaat Bundy pas in 1976 de bak in, voor een ontvoering. Hij heeft geen intentie om zijn straf van maximaal vijftien jaar uit te zitten en weet tot twee keer toe te snappen. Daarbij krijgt hij hulp van zijn nieuwe vlam, ex-collega Carole Ann Boone. Zij zorgt voor de stapels briefgeld om de bewakers om te kopen. Op zijn vluchtroute door Amerika laat Bundy een spoor van geweld achter. In Florida pleegt Bundy zeker zes moorden, waaronder de beruchte drievoudige moord in een studentenhuis. Uitgerekend bij een verkeerscontrole valt hij door de mand. Bundy kan weer terug naar de bajes, maar nu als criminele beroemdheid. Bundy, die ooit rechten heeft gestudeerd, voert zijn eigen verdediging. Hij wuift en knipoogt naar zijn groupies op de publieke tribune. Als zijn eigen advocaat roept Bundy zijn geliefde Carole op als getuige. Nadat ze hem omschrijft als een ‘vriendelijke en warme man,’ richt Bundy zich plots tot haar: ‘Wil je met me trouwen, Carole?’ Ze antwoordt volmondig ‘ja’. Volgens de wetgeving in Florida is het huwelijk hiermee wettig beklonken.

Hij krijgt desondanks de doodstraf. Ondanks dat bezoek zonder toezicht niet is toegestaan in de dodencel, weten Bundy en Boone dondersgoed dat er met envelopjes vol dollars veel te regelen valt. Dus bevalt Boone twee jaar later van een dochter, Rose Bundy. Ze bezoeken Ted trouw in zijn dodencel totdat hij in 1986 al zijn misdaden opbiecht en Carole haar biezen pakt. Bundy zal zijn dochter nooit meer zien.

Voordat de bewakers de seriemoordenaar in de vroege ochtend van 24 januari 1989 naar de stoel leiden, mag hij nog een telefoontje plegen. Bundy belt met Boone maar ze neemt niet op. Voor zijn laatste woorden richt Bundy zich tot de aanwezige predikant met de woorden: ‘Zeg tegen mijn familie en vrienden dat ik van ze houd.’ Terwijl de beul de schakelaar overhaalt, klinken buiten de gevangenismuren vreugdekreten. Carole Ann Boone overlijdt, als alleenstaande weduwe, in 2018. Dochter Rose mijdt alle media-aandacht maar heeft wel publiekelijk afstand gedaan van haar beruchte vader.

Diagnose: hibristofilie

Waarom raken vrouwen, want het betreft vooral het schone geslacht, hopeloos verliefd op psychopathische moordenaars? De aantrekking tot gevaarlijke criminelen heet ook wel 'hibristofilie'. Het is een prachtig Scrabble-woord van Griekse oorsprong maar het is geen echte medische diagnose. Het valt onder de vage noemer 'parafilie' wat weer een mooie manier is om te zeggen dat iemand er een bizarre seksuele voorkeur op nahoudt. Geleerden hebben er hele boekenplanken over volgeschreven, maar er is geen eenduidige verklaring voor hibristofilie. Psycholoog Leon Seltzer verbindt het met de evolutieleer. Hibristofielen zoeken een 'Alfa-man' die hen, en hun kroost, kunnen beschermen tegen gevaren, of dat nou sabeltandtijgers of opdringerige ex-minnaars zijn.

