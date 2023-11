Leon Verdonschot: 'De angst dat genders en seksuele voorkeuren besmettelijk zijn, zit diep bij extreemrechts'

Beste fractievoorzitter Jasper van der Voort van FvD in Westland,

Proficiat. In de gemeente Westland is het jongerenspreekuur van GGD over seksuele gezondheidszorg geschrapt. De meerderheid van de gemeenteraad nam een motie van jullie daartoe aan.

Waarom zou zo’n jongerenspreekuur over seksuele gezondheidszorg nuttig zijn? Bijvoorbeeld omdat het aantal soa’s in Nederland blijft toenemen. Het aantal gonorroe- en chlamydia-gevallen lag vorig jaar veel hoger dan de jaren ervoor. Soa Aids Nederland pleit al lang voor een terugkeer van de Vrij Veilig-campagnes, omdat vier op de tien jongeren nooit een condoom gebruiken bij een onenightstand. Dat het aantal patiënten van mond-keelholtekanker toeneemt terwijl steeds minder mensen roken, komt doordat zoveel mensen zonder dat ze het weten rondlopen met het HPV-virus, dat je doorgeeft door seksueel contact. Welk? Hoe? En hoe niet? Allemaal vragen die jongeren konden stellen tijdens dat spreekuur, net als bijvoorbeeld vragen over ongewenste zwangerschap, anticonceptie of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Waarom zou iemand tegen zo’n spreekuur zijn? Omdat vrijuit spreken over seksualiteit in de wereld van FvD gelijkstaat aan propaganda van het ‘woke en lhbti-gedachtegoed’. Want natuurlijk gaat het tijdens dat spreekuur soms ook over gender, dus bijvoorbeeld ook over vragen of problemen waar transgender mensen tegenaan lopen. Alleen al omdat transgender mensen vijf tot tien keer zo vaak een zelfmoordpoging doen, en zeven keer zo vaak aan suïcide denken, lijkt het me volkomen evident dat het heel goed is dat er een plek bestaat waar ze met artsen vrijuit kunnen praten. Maar nee. ‘Het opdringen van lhbti-propaganda’ noem jij dat. Want iedere rillende FvD-jongere in een groot blauw colbertje weet wat ze bij de GGD het liefst doen: hetero’s castreren. De heggenschaar ligt al klaar.

De angst dat andere genders en seksuele voorkeuren besmettelijk zijn, zit zoals bekend diep bij extreemrechts. Maar beste Jasper van der Voort, weet je wat pas besmettelijk is? Een soa. Neem syfilis. In het derde stadium van de ziekte kun je zelfs last krijgen van zeer ernstige psychiatrische verschijnselen. Dat word je dus gek. Letterlijk. Nietzsche had syfilis opgelopen van een prostituee, en eindigde als een waanzinnige.

Dus moet je niet willen, beste Jasper. Voor je het weet, neemt onder jongeren die nooit zijn voorgelicht ook syfilis weer toe, en gaan ze in stadium drie de meest krankzinnige dingen roepen. Over kwaadaardige reptielen, verzonnen maanlandingen, boreale werelden, uilen van Minerva en helden als Poetin. De beste remedie tegen het opdringen van die extreemrechtse propaganda is en blijft uiteindelijk: een condoom.