Luuk Koelman: ‘In Yesilgöz zindert alles wat God verboden heeft’

Here God, hier spreekt uw nederige dienaar Chris Stoffer. U weet wel, van de SGP. Heilige Vader, ik verkeer in diepe, existentiële gewetensnood. In gedachten hoor ik nu al de kabinetsroep van de heer Omtzigt door de burelen der SGP galmen. Maar hoe kan ik ooit, als mannenbroeder, in zijn kabinet verkeren, te midden van menig vrouwmens?

Artikel 10 van het beginselprogramma der SGP stelt immers onomwonden dat politiek het kroondomein is van de man, en vrouwen het regeerambt niet toekomt. Niet voor niets maakte Jezus Christus, Uw enige Zoon, geen enkele vrouw tot apostel.

Maar toch! Uw Koninkrijk op aarde zal nooit dichterbij komen als de SGP niet deelneemt aan een kabinet. Want de wereld is zwart en het Nederlandse volk in zonde vervallen. Maar dit dorre land, deze poel van ongerechtigheid, zal toch geregeerd moeten worden.

Maar hoe, Heer? Neem nu dat vrouwtje van de VVD, met haar Louis Vuitton-tas en schalkse stemmetje. Zij houdt enkel van de buitenkant der dingen. In haar zindert alles wat U verboden heeft. Laatst stiefelde zij zelfs naar de sportschool, om daar – gekleed in een strakke legging en op naaldhakken – te squatten dat het een aard heeft!

Bij de SGP hebben wij de foto’s gezien. Bij menig mannenbroeder trok een rilling van wellust over de rug. Haar strak omsloten vleselijkheden brachten ons terstond in vervoering. Aders begonnen te zwellen en plots was daar dat hete, kloppende gevoel in de onderbuik. O, de gruwel!

Toen wisten we het zeker. Dat mens is een zondares! Zij leeft in strijd met Uw Woord. Niet alleen is zij kinderloos, maar ze wijst tevens alle taken af die haar juist tot eer zouden strekken. Zoals stofzuigen, het huis aan kant houden en piepers jassen. Dat doet haar man nu allemaal. Nou, dat heeft de Duivel weer mooi voor elkaar gebokst! Terwijl juist het enige goede aan een vrouw haar hang tot properheid is.

Here God, het kan toch niet zo zijn dat zij straks vicepremier wordt en ik slechts minister of een eenvoudige staatssecretaris? In al Uw wijsheid zette U de vrouw op aarde om de man te dienen. U gaf haar een vagina omdat de hoogste roeping voor elke vrouw het moederschap is.

Ik heb het de heer Omtzigt al zo vaak ingefluisterd: ‘Democratie, dat is allemaal mooi en aardig, maar de Duivel is sluw. Dat vrouwspersoon van de VVD tracht zichzelf in een positie te plaatsen die haar niet door God is gegeven. Met haar beleid maken, is als zaaien op harde grond. Hoe kan een dergelijke vrouw ooit, wilsonbekwaam als zij is tijdens haar maandelijkse stonden, voorbestemd zijn om te regeren? Nee, dan had de Almachtige haar wel een penis gegeven.’ Want zo is de Bijbelse ordening.

Heilige Vader, zoals een hert verlangt naar stromend water, zo dorst mijn ziel naar U. Sterk mij, sta mij bij. Want niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Al weet ik diep in mijn hart dat mijn wil ook waarlijk de Uwe is. Want anders had U mij wel andere gedachten ingefluisterd. Amen.