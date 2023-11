Rogier Smit: 'Als je van liegen een lange lul zou krijgen, zou ik Tim den Besten begrijpen'

Best veel nieuws over Den Besten in een weekje tijd?

Laten we wel wezen: de meesten van ons hadden nog nooit van de beste man gehoord. En dat had natuurlijk ook zo moeten blijven, ware het niet dat er van alles aan de hand was met de homoseksuele dekhengst van de NPO. Want Het Parool wist te melden dat drie benadeelde mannen aangifte hebben gedaan tegen Tim den Besten. De op seks beluste presentator zou anderhalf jaar lang de namen en foto's van de drie mannen hebben gebruikt om gesprekken te voeren en afspraakjes te ritselen via datingapp Grindr. Den Besten suggereerde dat deze mannen aanwezig waren bij orgies en gangbangs. Ook zou Tim andere mannen om naaktfoto’s hebben gevraagd op deze app. De slachtoffers hebben er psychische problemen aan overgehouden. Twee van hen krijgen therapie. Een van hen is bang om zijn klanten in de mediawereld te verliezen. Oftewel: Den Besten heeft van drie mensenlevens een onoverzichtelijk zooitje gemaakt met zijn onbedwingbare lusten.

Wat was er verder nog te doen rondom de geesteszieke presentator?

Hij blijkt niet alleen in zijn bovenkamer, maar ook lichamelijk ernstig ziek te zijn. Behalve een klap van de molen heeft Den Besten een flinke fysieke optater gehad. De VPRO bevestigde na berichtgeving van juicevlogger Yvonne Coldeweijer dat de programmamaker behoorlijk ziek is. Om zijn privacy te beschermen, wilde de omroep niet zeggen wat de presentator mankeert. Daar zijn dan weer andere bronnen voor: het blijkt dat Den Besten lijdt aan een zeldzame vorm van kanker. Dat heeft zijn advocaat laten weten. Aangezien we op de redactie van Nieuwe Revu tamelijk nuchter naar de wereld kijken en we onze artikelen doorgaans niet al te spiritueel benaderen, mogen we gemakshalve aannemen dat er geen verband is tussen de aangiften en de ziekte. Anders zou karma wel erg genadeloos toeslaan, zo met de feestdagen in het vooruitzicht...

‘Mensen denken dat ik elk weekend orgies organiseer’

Wat vindt Tim den Besten van zichzelf?

‘Ik denk dat de gemiddelde Nederlander mij een aparte jongen vindt.’

Wat vinden wij van Tim den Besten?

Een aparte jongen.

Wat vinden anderen van Tim den Besten?

H.J. van der Tak - zijn advocaat

‘Naast de lichamelijke gevolgen had en heeft Tims ziekte grote impact op zijn geestelijke gezondheid. De precieze diagnose is recent vastgesteld en momenteel worden de uitslagen van de laatste onderzoeken afgewacht, voordat met behandeling kan worden begonnen.’

KRO-NCRV - werkgever

‘KRO-NCRV heeft in goed overleg met de NPO besloten om de laatste week van de familiespelshow Waku Waku, waarin Tim den Besten als kandidaat te zien is, niet uit te zenden. Deze beslissing volgt op een artikel waarin Den Besten wordt beschuldigd van identiteitsfraude. Dit laatste is binnen onze jeugdprogrammering een onderwerp waar we kinderen regelmatig voor waarschuwen en over berichten. Een dergelijke beslissing nemen wij uiteraard in zeer grote zorgvuldigheid. Wij begrijpen goed dat het zou gaan over een situatie in de privésfeer en dat een beschuldiging geen veroordeling is. We hebben echter ook een strikt beleid als het gaat om kinder- en familieprogramma’s.’

Youp van ’t Hek - cabaretier

In zijn column in NRC: ‘Tijdje geleden zat die Tim den Besten idioot te janken op de Nederlandse televisie omdat hij als verslaggever tijdens de Gay Pride naar het bootje van zijn collegaatje Nicolaas Veul “Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht!” had gezongen. De langdurige huilbuireactie van die Tim was in mijn oude ogen zo raar, dat ik dacht: god kind, slaap je wel genoeg? Dit was een soort woke-psychose. Je kunt in deze wonderlijke tijden ook te veel deugen. Inmiddels begrijp ik dat het met de presentator ook toen al niet echt lekker ging. Hij sliep inderdaad niet genoeg omdat hij nachtenlang op een homodatingsite vunzige praatjes uitwisselde met andere hitsige mannen. Dat deed hij niet onder zijn eigen naam, maar via geleende profielen van anderen. Die jongens wisten van niets en kwamen door Tim zijn dampende gangbang-fantasieën, waarin hij woest tekeer wilde gaan als een opgewonden paard, zwaar in de problemen. Ik was eigenlijk wel toe aan een seksueel getint BN’er-schandaaltje. Het leed van een eenzame zielenpiet dat ongetwijfeld uitdraait op een gezellige cancelling van de kneus in kwestie. Conclusie? Je moet als BN’er beter op je lul letten.’

Thomas Woolthuis - paragnost & medium

‘Als mensen zeggen: “Sinds mijn opa dood is, beginnen alle lampen te knipperen”, dan adviseer ik hen er een ander pitje in te draaien. Ik ga vaak mee in een spirituele beredenering, maar niet altijd. Ik ben echter ook numeroloog. In de numerologie is Den Besten met zijn 36 jaar momenteel een 9. Dat houdt in dat hij aan het einde zit van een 10-jarige cyclus. Dat betekent dat hij dingen bewust of onbewust, gedwongen of via eigen keus, gaat loslaten. In dat kader zouden zijn online-misdragingen en zijn ziekte best kunnen samenvallen. In een aantal opzichten ga ik ook zeker mee in de kracht van karma, maar in dit geval denk ik dat hij gewoon dubbele pech heeft van het feit dat hij een 9 is. Of je nou 36 bent of een andere combinatie van cijfers die 9 opleveren: diegene heeft altijd te maken met loslaten. In dit geval denk ik dat Den Besten aan het eind van een bepaald stuk van zijn carrière is. Er is zeker een samenhang tussen zijn leeftijd en de fase waarin hij in het leven staat.’

Rogier Smit - ex-duo Frank & Rogier

‘Heeft hij vanuit de identiteit van die drie mannen andere mannen benaderd voor seks? Dat vind ik slecht. Ik zit ook op Grindr en ik begrijp misschien wel waarom hij het heeft gedaan. Hij is BN’er en wil niet zijn eigen gezicht gebruiken. Ik vraag me af of hij alleen als profielfoto iemand anders heeft gebruikt, maar in het eventuele contact daarna wel de waarheid heeft verteld. Kijk, bij mij staat er op Grindr geen profielfoto van mezelf. Er staat gewoon een plaatje. Maar ik stuur wel een foto als iemand daar om vraagt. Ik hou niet van liegen. Als je van liegen een lange lul zou krijgen, zou ik het begrijpen, maar je krijgt er een lange neus van en dat is heel lastig winkelen. Wat Tim heeft gedaan, hoort niet. Het hóórt niet! Ik ben erg van de waarheid en de waarheid komt altijd boven tafel bij dit soort dingen. Of hij mijn type zou zijn? Nee, helemaal niet. Veel te verwijfd.’