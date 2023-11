Volt-lijsttrekker Laurens Dassen vertelt openhartig over zijn eerste jaren in de Kamer

Hoe zijn de eerste jaren in de Tweede Kamer u bevallen?

‘Mijn allereerste debat in de Tweede Kamer was dat over de “functie elders” voor Pieter Omtzigt. Sindsdien zijn we van incident naar incident gehobbeld. Het sms’jes-debat, het mondkapjesdebat, het debat over de staatssecretarissen, de heel lange formatieperiode en daar weer de debatten over. Ik heb daar wel echt aan moeten wennen, en me afgevraagd: hoe werkt deze wereld, en hoe zorgen we ervoor om voorbij die waan van de dag te komen? Dus ik hoop echt dat er na 22 november weer wat lucht in de politiek komt, ook nu enkele kopstukken weg zijn.’

Vindt u het leuk tot nu toe? Of is dat een criterium dat je moet vergeten als je de politiek in gaat?

‘Ik denk niet dat het altijd leuk is. Het is eervol, het is uitdagend, het is een beroep dat je alle kanten op laat shaken, maar het is ook een beroep waarin je werkelijk zaken kunt veranderen. Er is een periode geweest waarin we in de krant konden lezen dat veel kinderen met een lege maag naar school gingen. Samen met D66 hebben we toen een voorstel ingediend, dat ook is aangenomen, om gezonde schoolmaaltijden gratis te verstrekken. Daardoor krijgen veel kinderen nu op school een gezonde maaltijd. Dat is uiteindelijk waar je het voor doet, die verandering creëren. Maar is het altijd leuk? Nee, alleen al omdat er ook keuzes gemaakt worden waar ik het niet mee eens ben.’