Nieuwe Revu's kijktip: 'Santos'

We maken kennis met de Surinaamse-Rotterdamse familie Santos, groot geworden in de export van likeur. In de praktijk blijken het ordinaire dealers: de coke wordt in een eigen lab uit de ingevoerde drank gewonnen.

Mater familias Erveline heeft haar beide zoons al in het bedrijf zitten, alleen dochter en oogappel Yola kiest voor een toekomst in de bovenwereld. Haar geliefde Glenn heeft hetzelfde probleem: hij wil de horeca in, maar al zijn vrienden zijn crimineel. Santos ziet er schitterend uit, en Rotterdam is een welkom decor, maar het begin is nog wat stroef. Niet alle acteurs overtuigen, en de verhaallijnen lijken gekopieerd uit andere misdaadfilms en -series. Het lievelingskind dat moet kiezen, twee boezemvrienden waarvan er eentje niet wil deugen: dat moet origineler kunnen. Maar we geven Santos graag het voordeel van de twijfel vanwege de authenticiteit die er vanaf spat.

Santos is nu te zien op BNNVara en NPO Start.