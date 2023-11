Politiek

BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas: ‘Flapuit zijn is mijn kracht én mijn valkuil’

In de serie Mijn Nederland ontvouwt, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november, een lijsttrekker zijn of haar ideeën voor ons land. Deze week de vijfde: BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas (56). Over vertrouwen in de overheid, de kringloop van een dier en auditie doen voor Countdown. ‘Voedselzekerheid is een groot goed.’