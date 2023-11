Geert Wilders: ‘Ga stemmen en verander Nederland’

“Het belangrijkste is, en wat dat betreft zijn het historische tijden, wat we nu voor Nederland kunnen gaan doen. We staan echt op een kruispunt, meer dan ooit tevoren. Je ziet op alle mogelijke terreinen dat we zo niet door kunnen gaan. Nu is er een kans om dat te veranderen en die kans is groter dan ooit.

Ik heb nog nooit zoveel reacties gehad van mensen die zeggen: Het moet nu anders. PVV help erbij. Doe dat voor ons. En ik doe dat graag. Ik steek mijn nek daarvoor uit. Met trots. Iedere dag opnieuw ben ik blij dat ik dat mag doen, dat ik naar de Kamer kan gaan en voor die mensen kan knokken. En ik heb ze ook nodig, dus ik hoop maar dat die mensen ook de kracht hebben om te gaan stemmen en de goede keuze te maken. Dat klinkt misschien een beetje idealistisch, maar dat is het belangrijkste om erger te voorkomen. Ik hoop niet dat mensen weer in de praatjes van de grote partijen trappen dat ze wat gaan veranderen, of thuisblijven en niet gaan stemmen. Ga stemmen en verander Nederland. Help mee. Dat is wat mensen moeten doen en dat kan nu. Ik geloof het echt.”