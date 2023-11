Dit wil Lilian Marijnissen (SP) met Nederland

‘Er valt een hoop te herstellen in Nederland. Maar ik zou beginnen met het aanpakken van de armoede onder kinderen, omdat dat toch wel de allergrootste onrechtvaardigheid is in een land waar het aantal miljonairs onwijs hard groeit, en waarin grote bedrijven bijna 400 miljard euro winst maken. En ik zou me richten het terugkrijgen van onze zeggenschap over onze basisvoorzieningen, die zijn geprivatiseerd. Of je het nou over de zorg hebt, of onze energie, of over de kinderopvang die in handen is van private equity of andere commerciële bedrijven. Waardoor de grote winsten die worden gemaakt over ons openbaar vervoer en zelfs nu al huisartsenpraktijken naar buitenlandse aandeelhouders gaan, van het Zweedse Vattenfall bij onze energie of de nu weer Amerikaanse eigenaren van Arriva bij ons openbaar vervoer.

Laten we beginnen bij in ieder geval onze basisvoorzieningen daar een einde aan te maken. En ik denk dat het brengen van de zeggenschap naar de werkvloer het werk leuker en kwalitatief beter maakt, dat het zelfs een besparing oplevert, maar dat het ook kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen van mensen in de overheid, in instituties, in de politiek. Ik denk dat dat wantrouwen komt omdat mensen politici zien die geen problemen oplossen. Van de tekorten in de zorg tot de woningnood. Ik ben daar niet verbaasd over. Het zijn geen natuurverschijnselen, die problemen. In het neoliberalisme zijn de aandeelhouders de baas. Die noemen huisvesting een ‘woningmarkt’, en als er niet genoeg valt te verdienen, dan bouwen ze niet. Alleen daarom al is het fijn dat het tijdperk Rutte nu kan worden afgesloten, en er nieuwe politieke tijden kunnen aanbreken. En ik hoop en denk met een grote SP, zodat het niet alleen bij mooie woorden blijft. We zijn altijd de waakhond geweest in de oppositie, we willen nu de waakhond in de coalitie worden. De partij die de anderen ook in een regering bij de les houdt.’