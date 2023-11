Yesilgöz niet met VVD in kabinet, Wilders niet blij

Volgens Yesilgöz heeft de beslissing - om niet deel te nemen aan het nieuwe kabinet - alles te maken met het verlies in aantal zetels. De VVD verloor ten opzichte van de vorige verkiezingen 10 zetels. Wat de partij wél wil, is eventueel als gedoogpartner een 'kabinet van winnaars' steunen.

'De grote winnaars zijn de PVV en NSC. Ons past na dertien jaar een andere rol. De kiezer heeft ook gezegd: VVD, sla een rondje over', aldus Dilan Yesilgöz. De VVD-leider ontkent dat zij met deze beslissing een rechtste formatie moeilijker maakt: 'Ik wil oprecht niks moeilijker maken, maar juist een constructief centrumrechts kabinet vooruithelpen.'

Wilders niet blij

Waar na de verkiezingen vooral een coalitie met PVV, VVD, NSC en BBB naar voren kwam, gooit Yesilgöz nu flink roet in het eten. Daar is PVV-voorman Geert Wilders dan ook allesbehalve blij mee. 'Zeer teleurstellend dat de VVD zonder een minuut te hebben onderhandeld zegt niet deel te willen nemen aan een centrumrechts kabintet', schrijft Wilders op X. 'Dit is ook niet wat de VVD-kiezer wil volgens mij. Erg jammer. Ik hoop dat ze nog van gedachten veranderen want regeren is beter dan gedogen', gaat de PVV'er verder.

Toch houdt Wilders hoop: 'Het zou niet voor het eerst zijn in de afgelopen weken dat de VVD van opvatting veranderd. Ik ben een optimistisch mens.'

Reactie NSC en BBB

Pieter Omtzigt (NSC) noemt de beslissing van de VVD 'heel bijzonder'. De NSC-leider had het dan ook anders aangepakt: 'Ik ben verrast dat je dit precies twee minuten voor het gesprek doet.' Omtzigt vindt dat dit soort berichten naar buiten brengen de taak van - de nieuwe verkenner - Gom van Strien is. De beslissing van NSC zal dan ook via Van Strien naar buiten worden gebracht.

BBB-leider Caroline van der Plas is boos op Yesilgöz. 'Het gaat wéér om poppetjes en partijen en niet om wat BURGERS willen. Niets geleerd van 15 maart en 22 november', schrijft Van der Plas op X. De BBB-leider vindt het een rare beslissing. 'Nederland wil dat wij bij elkaar gaan zitten. Een verliezende partij kan er óók bij horen', aldus Caroline.