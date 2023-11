Leon Verdonschot: 'Er zijn ook voordelen aan de enorme winst van de PVV, ik noem er drie'

Beste sociale media-tijdlijn van me, vol bezorgde en boze mensen,

En toch. Er zijn ook voordelen aan de enorme winst van de PVV. Ik noem er drie.

Allereerst. Als links dadelijk klaar is met rouwverwerkend demonstreren tegen een democratische verkiezingsuitslag (nogal ironisch: een van de argumenten tegen de PVV is toch hun gebrek aan respect voor de democratische rechtstaat?) zal onvermijdelijk het moment aanbreken voor serieus zelfonderzoek. Het progressieve blok in de Tweede Kamer is fors geslonken. Terwijl 400.000 kinderen in Nederland in armoede opgroeien, verloor links. Twee dagen nadat de VN waarschuwde dat de wereld afkoerst op een dubbel zo hoge opwarming van de aarde als afgesproken in Parijs in 2015, verloren groene partijen fors, en won een klimaatontkenner de verkiezingen. Als die demonstraties tegen de werking van de democratie dadelijk zijn afgelopen (is er iets erger dan verliezen? Ja: je een sléchte verliezer tonen), zal het moment komen dat progressief en links Nederland zich serieus gaan afvragen hoe het zover is gekomen dat ze in de verdediging zijn gedrukt, dat ze worden ervaren als het systeem en niet als de systeemverandering. Ik hoop op linkse leeskringen rond de laatste twee boeken van Bernie Sanders, die nooit de fout heeft gemaakt de stemmers op Trump weg te zetten als racisten.

Ten tweede. Op 6 december wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd, en binnen enkele weken kiest de Kamer dan een nieuwe voorzitter. De kans dat Martin Bosma (PVV) het deze keer wél wordt, is met 37 PVV-Kamerleden natuurlijk een stuk groter dan de vorige keer. En heel eerlijk gezegd: ik zou het een verademing vinden. Na de rampzalige jaren van Vera Bergkamp eindelijk een kundige voorzitter met flair en humor. Ik denk dat ik geen vijf onderwerpen kan bedenken waarover ik het met Martin Bosma eens ben, maar ik verheug me enorm op Kamerdebatten onder leiding van een voorzitter die ook werkelijk van debat houdt.

Tot slot. De Tweede Kamer is onze volksvertegenwoordiging, maar er is natuurlijk weinig volks aan. Vrijwel de volledige Tweede Kamer bestaat uit hoogopgeleiden, terwijl er in Nederland inmiddels 2,5 miljoen mensen laaggeletterd zijn. Als je een brief van je gemeente niet begrijpt, dan een debat in ons parlement zeker niet. We hadden ooit een ex-worstmaker en lasser in de Kamer (Jan Marijnissen), maar praktisch-geschoolden zijn er inmiddels nauwelijks meer te vinden. Tot op 6 december de nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd. Op de kandidatenlijst van de PVV staan onder meer een poffertjesbakker, een beveiliger, een bedrijfsleider van een Bakker Bart, een metaalbewerker.

Door de PVV wordt onze volksvertegenwoordiging volkser. Dat zegt niets over de kwaliteit van de nieuwe Kamerleden, noch over hun ideeën. Maar wel iets over ons parlement als afspiegeling. Iets goeds.