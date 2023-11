Exit voor PVV-verkenner Van Strien

Ondanks dat Van Strien zondag nog liet weten maandag gewoon aan de slag te gaan als kersverse verkenner, maakt hij vanmorgen toch bekend te stoppen. Volgens de PVV-senator is er veel onrust ontstaan nadat het NRC met nieuws over hem naar buiten kwam. Reden voor Van Strien om zijn taken neer te leggen.

Fraudezaak

Volgens het NRC wordt de PVV'er in verband gebracht met een fraudezaak rondom het dochterbedrijf van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, Utrecht Holdings. Volgens de organisatie is er aangifte gedaan tegen drie medewerkers die betrokken zouden zijn bij 'onregelmatigheden'. Van Strien was in 2009 bestuurder van Utrecht Holdings en zou één van de drie medewerkers zijn.

Reactie Van Strien

Zondag liet de PVV'er weten dat de beschuldigingen aan zijn adres ongegrond zijn. 'Ik neem daar met kracht afstand van', aldus Van Strien. Ook verklaarde de PVV-senator dat hij niet bekend is met een aangifte of de staat ervan.

Vanmorgen kwam Van Strien met een nieuwe korte verklaring: 'Dit weekend verschenen artikelen in de media over werkzaamheden in mijn verleden, waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken. Zowel de hierover ontstane onrust als het voorbereiden van een reactie hierop verhouden zich in mijn ogen niet met mijn huidige werk als verkenner.'

PVV-voorman Geert Wilders heeft nog niet gereageerd op het nieuws over de inmiddels ex-verkenner. Wie Van Strien op gaat volgen, is nog onduidelijk.