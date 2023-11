Wilders' bezoek aan Kijkduin zorgt voor verbazing bij andere politici

De bewoners van de Haagse badplaats Kijkduin zijn allesbehalve tevreden over de gang van zaken wat betreft de aankomst van asielzoekers. Om die reden werd er een bijeenkomst georganiseerd waar de bewoners werden ingelicht over de tijdelijke opvang. Naast de burgemeester, Jan van Zanen, was ook PVV-leider Geert Wilders van de partij om zo de bewoners van Kijkduin 'een hart onder de riem te steken'.

De asielzoekers zijn overgeplaatst naar een hotel aan de boulevard van Kijkduin. Reden voor deze overplaatsing is een overvol Ter Apel.

De bewoners van Kijkduin zijn behoorlijk overvallen door de overplaatsing. Het Parool schrijft dat de bewoners zaterdag een brief ontvingen met informatie en een dag later kwamen bussen vol asielzoekers al aan bij het hotel. De burgemeester van Den Haag staat echter wel achter de beslissing: 'Wij willen Ter Apel helpen ontlasten.' Volgens Van Zanen is het dan ook een landelijk probleem. 'De heer Wilders is een landelijke politicus, laat hem dit helpen oplossen,' aldus de burgemeester.

'We love you Wilders, we do'

Voor de mensen uit Kijkduin kwam het asielprobleem nog niet eerder zó dichtbij. De politicus werd er als een held ontvangen. Mensen wilden op de foto met de PVV'er en zongen hem zelfs toe: 'Wilders we love you, we do.'

Wat Wilders betreft komt de asielinstroom op nul. Maar dit is waarschijnlijk niet haalbaar. Hij laat de Kijkduiners weten: 'Wij gaan proberen de asielinstroom zo dicht mogelijk bij de nul te krijgen, daar gaan we ons best voor doen. Ik hoop dus ook echt dat we om de tafel kunnen.' Précies de houding die de mensen uit Kijkduin op het moment even nodig hadden.

Wat burgemeester Jan van Zanen betreft was het prima dat Wilders een kijkje kwam nemen, maar is hij ook van mening dat Kijkduin 'niet de plek is voor een partijpolitiek circus'.

Reactie politiek Den Haag

Verschillende politici hebben gereageerd op het bezoek van Wilders aan Kijkduin, ook potentiële coalitiegenoten Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas. Zo liet de NSC-voorman weten de gebeurtenis 'bijzonder' te vinden en Van der Plas had het zelf niet in deze fase gedaan.

Ook Esther Ouwehand van de Partij Voor de Dieren reageerde: 'Dit laat niet per se zien dat je dan de premier van alle Nederlanders wil zijn.' Wat Henri Bontenbal (CDA) betreft is de actie van Wilders 'een beetje polariserend' en 'niet handig'.

Wilders zelf staat wél volledig achter zijn bezoek aan de Haagse badplaats. Op X schrijft de politicus: 'Naar de mensen, onder de mensen en voor de mensen. Nederlanders altijd op 1! Geen asielzoekers in Kijkduin zonder inspraak bewoners en gemeenteraad! Schandalig.'