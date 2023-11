Nieuwe Revu's doe-tip: 'Kunst in het Derde Rijk'

Maar wel in de behoudende smaak van de Führer. Zeventig jaar lang was de kwaliteit ervan onbespreekbaar, maar Museum Arnhem durft het nu aan topstukken uit de naziperiode te laten zien. En wat blijkt? Veel ervan kan zo in Museum More voor Realisme.

Zijn de roeiers van Albert Janesch nou zoveel minder dan het werk van Lucian Freud? Lijkt de nimf van Adolf Ziegler niet sprekend op portretten van Carel Willink? Toch wil ook Museum Arnhem liever niet hardop zeggen dat er hier en daar sprake is van echte kunst. De tentoonstelling spreekt liever over de propagandafunctie die ze vervulden. Maar de schuchtere boerin in een veld zonnebloemen van Janesch is gewoon mooi in elk tijdperk. De tentoonstelling gaat vergezeld met een schitterend boek over deze ongemakkelijke periode in de kunstgeschiedenis.

Kunst in het Derde Rijk is nu te zien in Museum Arnhem, het gelijknamige boek is van uitgever W Books.