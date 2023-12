De beste boeken over true crime van dit moment 

@media (max-width: 680px){#fig-6569b3e678e60 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6569b3e678e60 img{#fig-6569b3e678e60 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6569b3e678e60 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6569b3e678e60 img{#fig-6569b3e678e60 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6569b3e678e60 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6569b3e678e60 img{#fig-6569b3e678e60 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

What Lies Beneath van Peter Faulding

Tientallen jaren lang heeft particuliere forensische zoekexpert Peter Faulding onderzoekers geholpen de geheimen van de meest aangrijpende en verwarrende plaats delicten van het land te ontdekken. Nu vertelt Peter voor het eerst zijn levensverhaal. Van het verkennen van grotten en tunnels in je jeugd tot het worden van een pionier op het gebied van zoek- en reddingstechnieken en het werken aan enkele van de meest spraakmakende moordzaken van Groot-Brittannië: Peter's buitengewone verhaal over een leven en carrière waarin hij anderen heeft geholpen, zorgt ervoor dat je op het puntje van je stoel zit.

Bad Blood van John Carreyrou

John Carreyrou documenteert de opkomst en schokkende ineenstorting van de miljardenbiotech-startup Theranos in dit meeslepende verhaal over bedrijfsfraude en ambitie. In 2014 beloofde Theranos een revolutie teweeg te brengen in de medische industrie met een machine die bloedonderzoek zowel sneller als gemakkelijker zou maken. Met de charismatische Elizabeth Holmes aan het roer, en gesteund door investeerders als Larry Ellison en Tim Draper, werd het bedrijf gewaardeerd op ruim $9 miljard. Het probleem was dat de technologie niet werkte.

Strangeways Unlocked van Neil Samworth

Dit grimmig grappige en verwoestende verslag van het leven in de gevangenis vertelt het verhaal van degenen die aan de verkeerde kant van de celdeur staan. Het is geschreven door Neil 'Sam' Samworth, die elf jaar lang gevangenisofficier was bij HMP Manchester en gangsters, seriecriminelen en degenen die zojuist slechte beslissingen hadden genomen, bewaakte. Dit paginadraaiende verhaal, waarin rellen, vetes, gevechten en onrechtvaardigheden aan de orde komen, is een aangrijpend exposé van het disfunctionele leven achter de tralies in het moderne Groot-Brittannië.

I Am A Killer van Danny Tipping en Ned Parker

Gebaseerd op de gelijknamige Netflix-documentaire, kruipen Ned Parker en Danny Tipping in I Am A Killer in de huid van enkele Amerikaanse moordenaars en ontdekken wat hen motiveerde om hun misdaden te plegen. Door exclusieve toegang te krijgen tot gevangenen in de zwaarbeveiligde gevangenissen die ze nu hun thuis noemen, door met de families van de dader te praten en door politie- en gerechtelijke documenten te onderzoeken, hebben de auteurs een fascinerend, intiem portret gecreëerd van enkele van Amerika's meest destructieve en gevaarlijke criminelen.

In Cold Blood van Truman Capote

In de vroege ochtend van 15 november 1959 braken Dick Hickock en Perry Smith in in het huis van Herbert Clutter. Toen ze ontdekten dat er geen geld in huis was, vermoordden de twee mannen Herb, zijn vrouw en zijn twee jongere kinderen op brute wijze. Vakkundig onderzocht en krachtig suggestief, biedt In Cold Blood van Truman Capote inzicht in de aard van het Amerikaanse geweld.

