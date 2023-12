Bedrukte koffiemokken niet aan te slepen na verbod op wegwerpbekertjes

@media (max-width: 680px){#fig-6569ddc54f5d9 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6569ddc54f5d9 img{#fig-6569ddc54f5d9 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6569ddc54f5d9 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6569ddc54f5d9 img{#fig-6569ddc54f5d9 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6569ddc54f5d9 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6569ddc54f5d9 img{#fig-6569ddc54f5d9 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Meer persoonlijkheid

Wie zei dat koffiemokken saai moeten zijn? Bedrukte koffiemokken geven je de kans om wat flair en persoonlijkheid aan je koffiepauze toe te voegen. Of het nu gaat om je favoriete grappige citaat, een inspirerende zin of zelfs een op maat gemaakte illustratie; een bedrukte mok vrolijkt je ochtenden op en zorgt voor een gespreksonderwerp met je collega’s of vrienden. Het is een kleine verandering, maar het maakt een groot verschil om elke dag iets te hebben dat echt bij je past, bovendien kan iedereen zo zijn/haar eigen mok makkelijk onderscheiden; wel zo fris! Mokken bedrukken is dan ook zeker het overwegen waard.

Op den duur goedkoper

Hoewel de initiële kosten van bedrukte koffiemokken hoger zijn dan die van wegwerpbekers, zijn ze op de lange termijn zeker goedkoper. Wegwerpbekers zijn weliswaar goedkoop in aanschaf, maar de kosten lopen op als je bedenkt hoeveel van deze bekers je dagelijks, wekelijks en maandelijks gebruikt. Daarentegen is een bedrukte mok van bijvoorbeeld Promofit een eenmalige aankoop die je keer op keer gebruikt, waardoor je op de lange termijn geld bespaart. Bovendien zijn ze stevig en duurzaam, wat betekent dat je er jarenlang van geniet zonder dat je ze hoeft te vervangen. Dus als je het bekijkt vanuit een kostenperspectief, zijn bedrukte mokken een slimme investering.

Duurzaam

Duurzaamheid is een hot topic en bedrukte mokken zijn hier een perfect voorbeeld van. In tegenstelling tot wegwerpbekers, die vaak bijdragen aan het afvalprobleem, worden bedrukte mokken keer op keer gebruikt. Dit vermindert niet alleen de hoeveelheid afval die we produceren, maar helpt ook bij het besparen van hulpbronnen die nodig zijn om de wegwerpbekers te produceren. Bovendien zijn veel bedrukte mokken gemaakt van milieuvriendelijke materialen, waardoor ze nog duurzamer zijn. Door voor een bedrukte mok te kiezen, draag je dus bij aan een beter milieu.

Geen microplastics

Microplastics zijn een groeiend milieu- en gezondheidsprobleem, en helaas dragen wegwerpbekers hier aan bij. Elke keer dat je een wegwerpbeker gebruikt, bestaat de kans dat microdeeltjes plastic in je drankje terechtkomen. Bedrukte mokken zijn hier echter vrij van, vooral die gemaakt van keramiek of roestvrij staal. Door te kiezen voor een bedrukte mok verminder je niet alleen je blootstelling aan mogelijk schadelijke microplastics, maar draag je ook bij aan het verminderen van plastic afval. Het is een win-win situatie!

Herbruikbaar

Herbruikbaarheid is een andere belangrijke troef van bedrukte mokken. In plaats van elke dag een nieuwe wegwerpbeker te pakken, hergebruik je je eigen bedrukte mok, wat zowel praktisch als milieuvriendelijk is. Het betekent ook minder afval, minder vervuiling en minder impact op onze planeet. Bovendien zijn veel bedrukte mokken vaatwasser bestendig, waardoor ze gemakkelijk te reinigen en opnieuw te gebruiken zijn.

Verschillende stijlen mokken

Bedrukte mokken zijn er in allerlei stijlen, vormen en maten, waardoor er altijd wel een is die perfect bij je past. Of je nu houdt van een strak, minimalistisch ontwerp of juist een felgekleurde, opvallende mok wilt om je ochtenden op te vrolijken, de keuze is eindeloos. Het is zelfs mogelijk om je eigen gepersonaliseerde mok ontwerpen met een logo, afbeelding of tekst die voor jou betekenisvol is. Dit geeft een persoonlijk tintje aan je koffiemomenten en is ook een leuk, uniek cadeau voor vrienden en familie.

Comfortabeler om uit te drinken

Bedrukte mokken bieden niet alleen praktische voordelen, maar verbeteren ook de algehele drink ervaring. Vergeleken met wegwerpbekers houden ze je drankje langer warm en voelt het steviger en comfortabeler in de hand. De bredere rand maakt het ook aangenamer om uit te drinken. Bovendien zijn bedrukte mokken ook verkrijgbaar met deksels, wat handig is voor onderweg en morsen voorkomt. Wanneer je dus op zoek bent naar een comfortabele en duurzame manier om van je favoriete drankje te genieten, zijn bedrukte mokken de perfecte keuze.

Al met al zijn bedrukte mokken een geweldige keuze voor zowel het milieu als persoonlijk gebruik na het wegwerpbeker verbod .

Met hun duurzame, herbruikbare en stijlvolle eigenschappen, brengen ze meer plezier en persoonlijkheid in je dagelijkse koffiemomenten. Dus waar wacht je nog op? Kies vandaag nog jouw perfect bedrukte mok en draag bij aan een groenere en leukere wereld.