Caroline van der Plas heeft een doel: 'Wil Sweet Caroline heel graag in de top 10 krijgen'

Afgelopen maart won Caroline met de BBB de provinciale verkiezingen. Het was groot feest bij de partij en het nummer 'Sweet Caroline' stond op repeat. Als het aan Van der Plas ligt, komt dit nummer dan ook hoog in de Top2000 dit jaar. 'Ik wil 'Sweet Caroline' heel graag in de top 10 krijgen en daar ga ik de komende weken alles aan doen kan ik je vertellen', aldus de BBB'er in de uitzending van het NPO Radio 2-programma Top2000 stemweek.

In de uitzending laat Van der Plas weten het 'hartstikke mooi' te vinden als het gaat lukken. 'Neil Diamond is sowieso een fantastische zanger. Sweet Caroline is natuurlijk helemaal mijn nummer. Maar ik zie ook dat in de voetbalstadions, op feesten, je hoort het overal en als 'Sweet Caroline' begint te spelen is het altijd feest. En als ik binnenkom, is het ook altijd feest', vertelt Van der Plas.

Het nummer heeft nog wel behoorlijk wat stemmen nodig om de wens van Caroline te vervullen. Het nummer staat namelijk op 169. Toch heeft Van der Plas er alle vertrouwen in: 'Wij zakten ook wel eens in de peilingen, maar uiteindelijk hebben wij weer gewonnen, 7 zetels erbij. Dus mensen stem voor 'Sweet Caroline' in je lijstje en haal Sweet Caroline in de top 10.'