Ouder worden we allemaal, dus stop de betutteling en laat je ouders zelfstandig zijn

De senior van nu staat heel anders in het leven

De senior van nu is beslist niet dezelfde senior als die van 25 jaar geleden. De zelfstandigheid van ouderen is tegenwoordig bijzonder goed en die zelfstandigheid wordt ook door de kinderen zeer gewaardeerd. Het is in deze tijd niet meer vreemd dat ‘oma’ een Instagram account heeft, concerten bezoekt of een verre reis maakt.

De smartphone gaat overal mee naar toe en sociaal actief en ondernemend blijven, is eerder regel dan uitzondering.

Dat maakt ook dat de senior van nu meer waarde hecht aan die zelfstandigheid. Het bespreken van zaken als moeilijker traplopen of vergeetachtigheid zijn dan ook minder vanzelfsprekend en het onderwerp ligt vaak zelfs een beetje gevoelig.

Afnemende mobiliteit

Veel ouderen krijgen op een zeker moment te maken met afnemende mobiliteit, ook wanneer ze verder zeer zelfstandig zijn. Het is dan ook zaak om wanneer je dit opmerkt zo snel mogelijk met je geliefde in gesprek te gaan. Afnemende mobiliteit kan er namelijk voor zorgen dat de zelfstandigheid afneemt en in veel gevallen neemt dan ook het zelfvertrouwen af. Daarnaast kan zelfs het zelfstandig thuis blijven wonen in het geding komen.

Dit is iets wat je natuurlijk wilt voorkomen en dat is gelukkig gemakkelijk te realiseren. Wanneer er sprake is van afnemende mobiliteit, kan een traplift uitkomst bieden. Trapliften hadden vroeger een wat ‘oubollig’ imago, maar mede door innovaties en een nieuw design zijn de traplift modellen van nu een aanwinst voor het huis.

Daar komt nog bij dat trapliften perfect te personaliseren zijn zodat het uiterlijk ook nog eens aan de wensen van de eigenaar kan worden aangepast.

En waar het vroeger voorkwam dat de trap minder goed of helemaal niet meer begaanbaar was met een traplift, is dat in deze tijd zeker niet meer het geval. Een traplift kan gemakkelijk aan de smalle kant van de traptreden worden geplaatst en dan blijft er voldoende ruimte over om de trap ‘gewoon’ te blijven gebruiken.

Veiligheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen

Een traplift zorgt allereerst voor dat de woning weer veilig is. Want minder mobiel zijn, is natuurlijk lastig maar wanneer er ongelukken op een trap gebeuren, gaat het vaak helaas echt mis. Dit voorkom je gemakkelijk door een traplift te laten plaatsen.

De traplift geeft de senior van nu weer die zelfstandigheid terug en herstelt een eventuele deuk in het zelfvertrouwen. Daarnaast kan je ouder vaak langer thuis blijven wonen en blijft de trap dus gewoon toegankelijk voor medebewoners en gasten.

Huislift voor nog meer gemak

Wonen je ouders iets ruimer dan gemiddeld, dan is een moderne huislift ook een interessante optie. Huisliften zijn stijlvol en stralen luxe en comfort uit. Daarnaast zijn huisliften natuurlijk ruim genoeg om een rolstoel te vervoeren en kunnen er, afhankelijk van het type en formaat, ook andere mensen mee naar boven en beneden gaan. In een huislift is vrijwel alles mogelijk en er zijn heel veel formaten en stijlen om uit te kiezen. Een huislift kan worden ingebouwd in een gangkast en maakt de woning 100% toekomstbestendig.

Of je nu gaat voor een traplift of een huislift laat plaatsen, deze aanpassingen zorgen ervoor dat jij weer de zoon of dochter kunt zijn en jouw geliefde zijn of haar zelfstandigheid kan behouden.