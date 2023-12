Bart Nijman: 'Kamerverlater Sjoerd Sjoerdsma (D66) heeft weinig fans, zeker op X'

Awww. Sjoerd Sjoerdsma is van X. ‘Ik verlaat X nu ik geen Kamerlid meer ben. Ooit was dit een prachtig platform om snel te weten wat er wereldwijd gebeurde of werd gedacht. Om direct met iedereen in gesprek te gaan. Het is helaas verworden tot een extreemrechts riool,’ fuck-youde de vertrekkend volksvertegenwoordiger naar zijn publiek. Twee tweets eerder pronkte de D66’er nog met het lintje dat hem als vertrekkend Kamerlid was opgespeld.

Nog steeds is X dé plek om te weten wat er wereldwijd gebeurt en hoe daarover in behoorlijk directe uitwisselingen wordt gedacht. Het probleem van Sjoerd is dat veel opvattingen slecht aansluiten op het wereldbeeld van D66. Bij de dorpspomp der verkiezingen verloor niemand derhalve harder dan D66: van 24 naar 9 zetels. Partijleider Rob Jetten wordt met zijn karige clubje in de nieuwe Kamerindeling thans omsingeld door een viervoud aan PVV-pluche.

De tweet van Sjoerdsma stemde me vrolijk. Al maanden zette hij onder veel berichten de reactiemogelijkheid uit, omdat hij dondersgoed wist dat hij slecht gepruimd wordt. De man die een vuige drankroddel over Johan Remkes de wereld in hielp, de corrupte campaigner die met de VPRO ruggespraak hield over hoe Sigrid Kaag het best in beeld kon komen in een verheerlijkende documentaire. Hij heeft weinig fans, zeker op X.

Zijn zurige afzwaai toont hoe D66 maar niet wil zien dat zíj de spookrijders zijn. Neem Jan Paternotte, die daags na de installatie van de nieuwe Kamer zijn roep om een wapenstilstand in Gaza weer liet sputteren, waar het wormvormige slungeltje Sjoerdsma juist eigenhandig de laatste Nederlandse F16’s naar Kiev zou brengen, als iemand hem de sleutels had willen geven – een opvallende tegenstelling in vredespleidooi versus oorlogszucht die mijns inziens een onfrisse houding jegens het recht op zelfverdediging van Israël laat doorschemeren.

Bij de PVV is enige fophef over iemand die vanwege de onverwachte groei noodgedwongen tegelijkertijd raads-, Staten- én Kamerlid wordt. Maar onder de negen restzetels van D66 bevinden zich thans twee zwangere dames: verkiesbaar zijn terwijl je eigenlijk niet beschikbaar bent, dat is kennelijk doodnormaal.

Derhalve blijven we tijdelijk opgescheept zitten met een niet-herkozen nummer 10, vervanger Tjeerd de Groot, een van de horkerigste narcisten die in jaren de Kamer bevolkte. In het verleden liep weleens een PVV’er over naar de islam – Arnoud van Doorn, thans een radicale antisemitische complotdenker – en Tjeerd doet qua hoefijzerbrein aan hem denken: die heeft een verleden als bescheten boterbabbelaar in een slechtzittend pak als woordvoerder voor de zuivelindustrie, maar als Kamerlid groeide hij uit tot geradicaliseerde agrariërhater die met sadistische zelfgenoegzaamheid de boerenstand dreigt te halveren. Hij noemde een verslaggever van Ongehoord Nederland ‘fascist’.

Maar laten we niet vergeten dat X het werkelijke riool is.