Dragqueens & ringboys: boksgala Kick Off doet het anders

In nachtclub The Other Side in de Amsterdamse Houthavens worden bezoekers van boksgala Kick Off – The Experience op een druilerige zaterdagmiddag welkom geheten door een dragqueen in een strakke zebra-catsuit. Binnen draait de dj lekkere beats, tussen de gevechten door zijn er optredens van hiphop-dansgroepen en het publiek wordt opgezweept door MC Complicated. Presentator en comedian Edson da Graça kondigt de vechters aan op geheel eigen wijze: ‘De volgende deelnemer is bezorger, dus laten we hopen dat zijn rechterhoek aan zal komen!’

Tijdens de gevechten geven kleurrijk geklede ringboys en -girls de rondes aan. Voor de bezoeker van de meer traditionele boksgala’s is dit woke spektakel misschien even wennen. Het diverse publiek bestaat voornamelijk uit hip geklede jongeren, maar ook een oma leunend op haar rollator, iemand in een rolstoel en kinderen staan in de zaal.

Organisatoren en liefdespartners Maxime Versluys (34) en Jade Kloet (32) zijn de bedenkers van dit eerste inclusieve kickboksevenement van Nederland. Het idee ontstond nadat ze elkaar twee jaar geleden leerden kennen op sportschool Fight District in Amsterdam. Versluys was er aan het trainen voor een kickbokswedstrijd, Kloet voor een bokswedstrijd. Versluys: ‘Ik werkte voor een grote corporate op de Zuidas, feestte veel te veel en probeerde daarnaast alle ballen hoog te houden, helaas lukte dat niet meer alleen. Ik had hulp nodig. Toen ik mijzelf weer vond, ben ik me gaan focussen op een gebalanceerd leven. Veel sporten, meer rust en doen waar ik gelukkig van werd. Bij sportschool Fight District werd ik door eigenaren Francois Lubbers en Melanie Fluiter gevraagd om een amateurkickbokswedstrijd te vechten. Ik zei ja, maar ik had nog nooit gebokst. Tijdens het trainingstraject van drie maanden ging ik heel diep, ik kwam mezelf regelmatig tegen. Kickboksen werd mijn nieuwe passie, ik wilde meer mensen kennis laten maken met deze levensstijl. Het is onwijs lekker om te trainen naar een doel en hier alles voor aan de kant te zetten. Het vechten in de wedstrijd gaf me een beter gevoel dan welke drug ook.’

Leuk voor iedereen

Samen bezoeken ze in die tijd regelmatig boksgala’s. Kloet: ‘Dat zijn vaak testosteron gedreven evenementen zonder veel oog voor detail of sfeer. Wij vroegen ons af hoe we het zelf zouden vormgeven. We wilden een boksgala organiseren dat leuk is voor iedereen, zowel voor de vechters als het publiek. Waarbij afkomst, leeftijd, gender of seksuele geaardheid er niet toe doet.’

Versluys: ‘Het is heel serieus, daar zijn we trots op. Samen met Fight District begeleiden wij iedere deelnemer in een traject van drieënhalve maand waarin ze mentaal en fysiek bijgestaan worden. Er zijn drie gezamenlijke trainingsdagen en workshops van professionele boksers en onze vechters worden gewogen en gematcht door de officiële kickboksbond NKF, net als bij officiële en professionele wedstrijden.’

Deze editie deden er vijftig boksers mee waarvan 44 de eindstreep haalden. Tijdens het gala, waarvan de eerste editie in februari plaatsvond, staan de achthonderd bezoekers rondom de boksring in plaats van dat ze zitten. De sfeer is opvallend gemoedelijk, er zijn geen opstootjes. ‘Bij ons vliegen er geen stoelen door de lucht. Ook van discriminatie is geen sprake,’ zegt Versluys. ‘Vechtsport ziet er agressief uit, maar het is heel respectvol. Na de wedstrijd geven vechters elkaar een knuffel. De sfeer is lief en gezellig. Onze missie is dat iedereen welkom is, van het klassieke bokspubliek tot queer, van jong tot oud.’

Kloet: ‘Een van de grootste complimenten kwam na afloop van professionele kickbokser Murthel Groenhart. Hij vond het het gezelligste, leukste boks-event dat hij ooit heeft meegemaakt.’

De derde editie staat gepland voor mei 2024. De ambitie is om het evenement in de toekomst uit te bouwen, vertelt Versluys. ‘We zijn bezig met het opzetten van bedrijfsclinics, samen met de professionele kickbokser Levi Rigters en een ademcoach. Ook zijn we in gesprek met verschillende festivalorganisaties, zoals Mysteryland. Het lijkt ons geweldig om daar volgend jaar zomer een podium te kunnen hosten. Ook komen we volgend najaar met een XL-editie. Wij hopen zo de sport toegankelijk te maken voor iedereen.’

Trainen voor de volgende editie? Aanmelden kan via de website www.kickofftheexperience.nl. De trainingen starten in februari.

Alex Kain (27), dragperformer en tv-editor

‘Als dragperfomer bij de deur zorg ik voor een safe space waar iedereen welkom is. Bezoekers verwachten mij misschien in het nachtleven, maar niet bij een boksevenement. Daarom is dit zo goed, het zorgt voor meer zichtbaarheid en meer menselijkheid. Ik denk oprecht dat het voor veel mensen de eerste keer was dat ze een dragperformer van dichtbij hebben gezien. Ik was ook bij de eerste editie van het gala, toen om een vriend aan te moedigen die in de ring stond. Hij valt op mannen en wilde laten zien dat hij als gay man geen mietje is. Zelf doe ik veel aan krachttraining, het is mooi dat ik als sterke, gespierde dragperformer bij de deur kon staan.’

Natasja Gibbs (44), tv- en radiomaker

‘Ik heb mijn partij vandaag gewonnen, daar ben ik heel trots op, net als op mijn blauwe oog. Nadat ik het tv-programma Kamp van Koningsbrugge moest verlaten omdat ik mijn eigen grootste vijand was, ben ik gaan boksen. Trainen voor deze wedstrijd voelde als een revanche: ik wilde laten zien wat ik in huis heb. Door het boksen heb ik geleerd om mijn emoties te reguleren en om er soms even keihard in te gaan. Dat is iets waar ik ook veel aan heb tijdens mijn politieke interviews. Als presentator krijg ik veel voor mijn kiezen, ik ben daardoor harder en sterker geworden, maar níét onmenselijker. Zo is het ook bij boksen: je gaat de strijd met elkaar aan en hebt tegelijk respect voor elkaar. Ik zou willen dat we in de maatschappij ook meer op die manier met elkaar om kunnen gaan.’

Marciano de Vlugt (31), pedagoog, danser, influencer

‘De organisatie van Kick Off wilde niet alleen meiden in de ring, maar ook jongens, daarmee willen ze laten zien dat iedereen hier welkom is. Met mijn beste heterovriend kijk ik vaak naar bokswedstrijden, laatst nog naar Rico Verhoeven. Ik vind het er altijd vrij agressief en bozig uitzien, maar op dit evenement draait het naast vechten ook om het feestje en de gezelligheid. Iedereen kan hier zichzelf zijn. Dit gala is heel woke; ik weet dat veel mensen een hekel hebben aan dat woord, maar het betekent gewoon dat iedereen welkom is en dat er een veilige sfeer heerst. Daarom komen er ook oma’s en kinderen op af. En heel belangrijk: niemand is een verliezer hier, iedereen is een winnaar.’

Zelda Visser (24) en Renske Pottinga (24), supporters/toeschouwers

Zelda: ‘Onze huisgenote heeft vanavond haar allereerste kickbokswedstrijd gevochten, ze heeft er drie maanden keihard voor getraind. We hebben heel hard voor haar geschreeuwd. Zelf sport ik helemaal niet, dit is echt een compleet andere wereld voor me, maar ik vind het verrassend leuk, het is helemaal niet zo intimiderend of macho als ik had verwacht van een boksevenement.’

Renske: ‘Voor mij is het ook de eerste keer dat ik bij een bokswedstrijd ben, ik heb me er speciaal wat stoerder voor aangekleed. In het begin vond ik het wel eng om de boksers te zien vechten, het gaat er hard aan toe, maar na een paar wedstrijden was ik er al aan gewend. Bij Formule 1 zijn de rondemeisjes al afgeschaft, hier zie je alle genders, ik vind het belangrijk dat het heel inclusief is.’

Ricardo van de Sande (38), entertainer

‘Geweld trekt me totaal niet, homoseksuelen worden maar al te vaak in elkaar getimmerd. Daarom vond ik het heel spannend om ringboy te zijn, maar ik heb me geen seconde onveilig gevoeld. Als ringboys konden we extravagant zijn en werden we toegejuicht. Ik zag veel liefdevolle gevechten, de weerstand die ik voelde tegen boksen is helemaal verdwenen. Een inclusief boksevenement zoals dit is nog hard nodig, het zorgt voor zichtbaarheid voor iedereen.’

Edson da Graça (41), presentator en stand-upcomedian

‘Ik presenteer Kick Off voor de tweede keer, toen ze me vroegen zei ik meteen ja, ik vind het vet dat het een inclusief boksevenement is. Vroeger ging ik wel met mijn broer naar freefightwedstrijden, dit is compleet anders; het is kickboksen en boksen met een twist. Het is het meest kleurrijke boksevenement dat er is. Dat iedereen zich welkom voelt, is iets wat we altijd en overal zouden moeten nastreven. Hopelijk breken we hiermee een lans voor reguliere boks-events.’

Paula Tempelaar (62), moeder

‘Ik ben heel trots op Maxime en Jade, Max is mijn dochter. Met dit evenement laten ze zien dat kickboksen voor iedereen is. Hier heb je geen opgefokt gedoe, alleen maar leuke, gezellige mensen. In het begin moest ik heel erg wennen aan het vechten, ik vond het heftig om te zien, helemaal toen mijn dochter zelf een wedstrijd ging boksen. Ze heeft van haar werk haar hobby gemaakt. Voor jonge mensen die met zichzelf worstelen en te maken hebben met de snelle verleidingen van drank en drugs kan boksen, met veel discipline en een gezonde levensstijl, echt het verschil maken. Die energie voel je hier ook.’

Antonio Bernardo Abbo, MC Complicated (58)

‘Ik heb een vechtershart en ben zelf ook kickbokser, al kan ik door een blessure niet meer schoppen. Ik ging jaarlijks trainen met vrienden in Koh Samui, Thailand. Kickboksen ontspant, houdt je scherp en is goed voor je lijf. Je ziet je lichaam na maanden trainen veranderen en krijgt meer conditie. Kijk maar naar de action men and women die hier rondlopen. Ik treed als MC op bij de wedstrijden van Kick Off, iets wat ik vaker heb gedaan tijdens een kickboksgala. Kick Off is uniek, niet zo posh. Een wedstrijd zonder crimineel randje. Ik heb niks tegen boefjes, ben er zelf een, maar Kick Off is meer toegankelijk dan veel andere gala’s. Jong en oud komen hier samen, opa’s en oma’s moedigen hun kleinkinderen aan. En het eindigt met een goed feest.’

Katja Cornelissen (26), onderzoeksassistent

‘Tijdens het sparren denk je te weten wat je kunt verwachten, maar bij een wedstrijd komt het er echt op aan. Toen ik mijn eerste klap kreeg, was de toon gezet. Iemand wilde mij pijn doen! Zo goed als ik mij tijdens een training kan focussen, zo verdoofd raakte ik tijdens de wedstrijd door de adrenaline en zenuwen. Een ervaring die ik nooit eerder heb gehad. Voor een eerste wedstrijd is Kick Off lekker laagdrempelig. De sfeer is goed, er zijn geen opstootjes op de tribune. Wel zo fijn ook voor mijn vrienden en familie; leken in de vechtsport. In mijn dagelijks leven ben ik onderzoeksassistent in het ziekenhuis. Totaal iets anders, maar kickboksen is een uitlaatklep. Het klinkt misschien gek, maar ik vind mijn rust in deze sport.’

Reyer Romkes (24), supporter

‘Een goede vriendin van mij vecht bij Kick Off. We zijn met de hele vriendengroep aanwezig om haar overwinning toe te juichen. Het is niet alleen haar eerste wedstrijd, ook die van mij. Ik wist vooraf niet zo goed wat ik mij bij een kickboksgala moest voorstellen, maar ik dacht in ieder geval aan zitplaatsen in de zaal. Kick Off is meer een soort clubsetting. Het draait niet alleen om kickboksen, er is een show met muziek en optredens tussen de wedstrijden door. Ook associeer je kickboksen misschien met boeven en een beladen sfeer, terwijl mensen elkaar hier knuffels geven na een wedstrijd. Dat is te gek. Kick Off is hartstikke gezellig en leuk. Of ik nog een keer ga? Dat ligt eraan of mijn vriendin vaker gaat vechten.’

Skandar Osmani (36), deelnemer

‘Ik heb vroeger op straat gevochten, dit was de eerste keer in de ring. Tijdens de staredown wist ik al dat ik ging winnen; mijn tegenstander moest lachen en keek naar de grond. Hij was zenuwachtig, ik niet. In de eerste ronde was er al een technische knock-out. Het was een vette ervaring, ook vanwege het hele traject naar de wedstrijd toe. Kickboksen vraagt veel discipline. Je wordt er fit van en krijgt er zelfvertrouwen door. Een klap krijgen hoort erbij, dat incasseer je. Deze instelling heeft effect op het dagelijks leven; je leert niet bang te zijn. Na vallen komt opstaan. Verliezen is geen optie en opgeven ook niet.’

Merci Philips (33), danser

‘Ik ben jaren dakloos geweest, dansen heeft in die periode mijn leven gered. Ik weet dan ook als geen ander hoe belangrijk sport is. Het geeft je houvast en haalt je tegelijkertijd uit je comfortzone. Zo leer je steeds beter wie je bent en wat je wilt. Kick Off is een wedstrijd vol entertainment. Ik heb met een aantal dansers tussen een van de wedstrijden opgetreden. Dat was tof! De sfeer is goed, mensen zijn hier om hun vrienden of familie te supporten. In tegenstelling tot andere kickboksgala’s, heb je bij Kick Off niet het idee dat er ieder moment ruzie kan ontstaan. Mensen respecteren elkaar. Iedereen wordt hier gelijkwaardig behandeld. Daar moet sport om draaien. En het leven ook.’