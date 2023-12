BN'ers blikken terug op het jaar 2023: 'Ik heb mijn euthanasieverklaring al zo ontzettend lang klaarliggen'

Wat vinden we zelf: hebben we in Nederland een beetje een lekker jaar achter de rug?

Het was een jaar waarin Pasen en Pinksteren wederom niet op één dag vielen. Pasen viel dit jaar namelijk op 9 april en Pinksteren op 28 mei. Op het gebied van ongediertebestrijding hebben we iets moeten inleveren. In ons land is de verkoop aan particulieren van muizen- en rattengif namelijk voortaan verboden. Voorraden mogen nog een jaar lang worden opgemaakt. Verdriet was er vanwege de zware aardbeving in Turkije en Syrië met tienduizenden doden tot gevolg. Enige opluchting bracht het nieuws dat we ontsnapt zijn aan de komeet C/2022 E3, die op 1 februari de kleinste afstand tot de aarde bereikte: 42 miljoen kilometer. Ze is voor het eerst vanaf de aarde te zien geweest sinds de Neanderthalers. In Engeland was men niet zozeer met de kosmos bezig, maar meer met aardse zaken zoals de kroning van Koning Charles III in de Westminster Abbey. Sowieso wel een lekker jaartje voor het Verenigd Koninkrijk, want in Liverpool vond het songfestival plaats en Manchester City won de finale van de Champions League.

Ook in Nederland kleeft er een koninklijk tintje aan het jaaroverzicht: Koning Willem-Alexander bood namens een deel van de Nederlandse regering excuses aan voor het slavernijverleden. Zijn belangrijkste handlanger, minister-president Mark Rutte, hield het in 2023 voor gezien. Hij bood het ontslag van zijn voltallige kabinet-Rutte-IV aan. Het kabinet viel vanwege verschil van inzicht over het oplossen van de asielcrisis.

Het rommelde in onze regering, maar gelukkig was het hier niet zo’n zootje als in de Gazastrook en Israël. Bij een verrassingsaanval vuurde Hamas begin oktober ruim tweeduizend raketten op doelen in Zuid-Israël, terwijl gewapende terroristen Israël binnendrongen. Er vielen honderden doden en gewonden. Ook ontvoerden Hamasleden Israëlische burgers. Dezelfde dag richtten Hamasterroristen ook een bloedbad op een muziekfestival aan. Meer dan 260 mensen kwamen om het leven. Israël reageerde met aanvallen op Palestijnse doelen.

Ook in oktober kwam er een einde aan een achttien jaar durend raadsel: Joran van der Sloot bekende de moord op Natalee Holloway. Op medisch gebied kwam er een doorbraak waar Koos Alberts vanuit het paradijs voor applaudisseert: een team van Zwitserse en Franse neurowetenschappers wist voor het eerst het contact tussen de hersenen en het ruggenmerg te herstellen. Ze lieten een verlamd persoon weer lopen. En als dat geen mooie Jezus Christus-gedachte is zo rond deze kerst, dan weten wij het ook niet meer.

Juli 2023 was wereldwijd de warmste maand ooit. In Marokko werd op 11 augustus 2023 voor het eerst een temperatuur boven de 50 graden gemeten

Wat vindt 2023 van zichzelf?

Een zeldzaam haatjaar vol doden en gewonden. Wilt u meer of minder oorlog? Geert Wilders had die formulering kunnen bedenken. Helaas duurt de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nog steeds voort, met aan Russische zijde 120.000 doden tegenover 70.000 dodelijke slachtoffers in Oekraïne. Bovendien is in 2023 de strijd tussen Hamas en Israël enorm verhevigd. Sinds het begin van de oorlog zouden al 16.000 Palestijnen zijn omgekomen. 1,9 miljoen Palestijnen hebben hun huis door de oorlog ook moeten verlaten, oftewel 80 procent van de Gazaanse bevolking.

Wat vinden wij van 2023?

Wilt u meer vrede en minder slachtoffers in 2024? Misschien kan Geert er wat aan veranderen, al vrezen we van niet.

Wat vinden anderen van 2023?

Janice Blok - vlogger & influencer

‘Het was een turbulent jaar. Er is veel op me afgekomen na mijn deelname aan Echte meisjes in de jungle, maar wel allemaal positief. Ik heb programma’s mogen presenteren en in films mogen spelen. Er zijn dus heel veel leuke dingen op mijn pad gekomen. Mijn carrière heeft in 2023 een enorme boost gekregen. Het was een van mijn beste jaren, op elk vlak: zowel financieel, op carrièregebied, mentaal, alles.’

Dennie Christian - schlagerzanger

‘Het afgelopen jaar heb ik eindelijk weer met plezier kunnen zingen. Ik ben blij dat het mij gegund is en dat ik weer onbevangen kan optreden. Zowel de coronatijd als het overlijden van mijn vrouw Roswitha in december 2020 heeft mij een flinke pas op de plaats doen maken. Ik heb mijn tijd genomen om dit grote verlies te verwerken. De eerste periode na haar overlijden liet ik mijn tranen gewoon gaan als die kwamen. Als ik moest huilen, huilde ik. Het maakte me niet uit of dat in een winkel was of waar dan ook. De hele wereld om me heen heb ik toen afgesloten, ik deed verder niets behalve de hond uitlaten en boodschappen doen. Ik zit momenteel in een heel mooie fase van rouwverwerking. Ik voel nog steeds haar spirituele aanwezigheid. Ik praat ook nog steeds tegen haar en dan heb ik het gevoel dat ze luistert. Dat helpt mij over alles heen. Natuurlijk mis ik het stoffelijke, ik mis haar stem, de knuffels. Het alleen zijn is niet fijn. Na 45 jaar waren we zo symbiotisch, zij was het middelpunt van ons leven. Als dat wegvalt... Ik krijg er weer een brok van in mijn keel. Maar ik weet dat we elkaar ooit weer zullen zien en dat we weer samen zullen zijn. Daar heb ik vrede mee.’

Catherine Keyl - presentatrice

‘Lichamelijk gezien was 2023 een interessant jaar. In mei vorig jaar viel ik thuis van de trap, waardoor ik een flinke hoofdwond, een hersenschudding, een gekneusd borstbeen en twee gebroken ribben opliep. Ik heb me lange tijd afgevraagd hoe het kon dat ik op mijn eigen trap ben gevallen terwijl ik me vasthield aan de leuning. Daar kwam ik pas veel later achter. De leuning bleek het probleem. Die was losgeschoten en dat heb ik niet in de gaten gehad. Ik ben mijn evenwicht verloren en achterover de trap af geklapt. De dokter zei dat ik zes weken moest uittrekken voor mijn herstel, maar ik was in drie weken weer beter. Zo belangrijk is het dus om een goede conditie te hebben. Ik ben er wel ontzettend van geschrokken. Wekenlang ben ik onzeker geweest, zo van: als ik maar niet weer val. Maar toen er iemand bij me was om een televisie op te hangen, liep diegene de trap af en merkte dat de leuning loszat. Dat is dus de oorzaak geweest van de val. Ik ben blij dat het aan die leuning lag en niet aan iets anders. In de herfst van 2023 schoot het van het ene moment op het andere in m’n rug. Het was meteen zo’n helse pijn dat ik dacht: dit is niet normaal. Ik dacht: misschien heb ik wel m’n heup gebroken. Ik was niet gevallen, maar zo’n pijn deed het. De neuroloog heeft een beetje aan m’n been gedraaid en die zei dat het geen hernia was. Ik dacht: zij zal het wel weten. Maar vervolgens zijn er later bij een second opinion foto’s gemaakt en toen bleek het dus wél een hernia te zijn. Ik heb gewoon zeven weken voor nop op bed gelegen hier en heb heel veel werk af moeten zeggen.’

Carola Smit - ex-zangeres BZN

‘In september 2023 ben ik zestig geworden. Die overgang van 59 naar 60 vond ik wel heel even een dingetje, omdat het zo’n mijlpaal is. Het klinkt ook ineens ouder. Ik had van fans een fles wijn en een ballon gekregen met 60 erop. Toen ik dat getal zag staan, stond het me tegen, zo van: dit klopt niet helemaal, dit hoort niet bij mij. Maar het hoort wél bij mij en ik ben er inmiddels aan gewend. Bovendien: ik voel me goed. Ik word gewoon ouder, vooral qua rimpels in mijn huid merk ik dat. Lichamelijk voel ik me fit. Ik sport twee keer in de week en ga één keer per week naar dansles. Qua sporten beweeg ik in de sportschool. Na afloop van het sporten of dansen ben ik nooit moe, ik knap er juist van op. Het geeft me juist energie. Het nadeel van ouder worden, is dat je meer gaat nadenken over hoelang je nog zult leven. Mijn man is tien jaar ouder dan ik, dus het speelt sowieso wel bij ons dat we daar eens over denken of praten. Tien jaar geleden was dat geen onderwerp van gesprek, nu schiet het af en toe door m’n hoofd. Ik ben nu gewoon dankbaar dat ik zestig ben. Sommige mensen eindigen veel jonger.’

René Karst - zanger van het levenslied

‘Ik heb een emotioneel en spannend jaar achter de rug. Ik ben namelijk gewisseld van boekingskantoor. Jarenlang heb ik bij Lukassen Producties gezeten en nu ben ik overgestapt naar Benz Agency. Zo’n overstap is altijd lastig. Het geeft een soort gevoel alsof je de verkering uitmaakt. Ik vond het dus niet leuk om te vertellen dat ik de keus had gemaakt om te gaan kijken of ik ergens anders weer een stapje kan maken. Dat vond ik een heel lastige opgaaf dit jaar. Voor de rest was het een zeer gelukkig jaar. Ik heb heel mooie dingen gedaan, een aantal singles uitgebracht die mij opnieuw op de kaart hebben gezet en ik heb een paar tv-shows gedaan. Het was een mooi, positief jaar, maar wel een beetje spannend. Ik ben blij dat ik erdoor ben en dat het jaar afgelopen is. Vol goede moed ga ik 2024 in. Ik ben en blijf altijd een positief iemand en lach graag. Ik heb ooit eens een gesprek gehad met een arts, die mij uitlegde dat je tien keer zoveel spieren gebruikt als je chagrijnig kijkt. Dus blijf gewoon lachen mensen, anders word je moe!’

Bennie Jolink - ex-zanger Normaal

‘Door een wonder kon ik dit jaar weer optreden, onder meer op de Mega Piraten Festijnen. Dankzij een nieuw geneesmiddel tegen astma ben ik weer helemaal opgekrabbeld. Daar heb ik wel heel erg mijn best voor moeten doen. Het bos in, heuvels op, baantjes zwemmen. Fysio en wandelen. Dus elke dag bewegen. Dat is mijn geheim. Over drie jaar word ik tachtig en dat ga ik zeker halen. Gezond leven is de sleutel tot herstel geweest. Dat doe ik nog steeds. Nog niet zo heel lang geleden ben ik ermee begonnen, maar het helpt meteen. Elke dag bewegen. En een paar alcoholvrije dagen in de week. In het weekend een biertje is prima, al blijft het moeilijk om na een paar pilsjes te stoppen. Vroeger tikte ik er zo dertig, veertig weg, dat doe ik niet meer. Maar rustig een pilsje op z’n tijd, dat hindert niks. Op naar de tachtig!’

Bonnie St. Claire - zangeres

‘Dit jaar ben ik gescheiden van Anne Jan. We hebben er heel goed over kunnen praten. Uiteindelijk hebben we samen de knoop doorgehakt. Er is geen verdriet, we blijven elkaar zien. We wonen apart van elkaar, maar we zien elkaar nog steeds veel. Wat ons betreft is er dus niets ernstigs aan de hand. We voelen beiden meer ruimte om ons werk goed te kunnen doen. Dat was ook het grootste obstakel toen we nog samenwoonden. Ik vind mijn werk nog steeds bijzonder en ik verlies niet uit het oog dat ik vaak de kersen op de taart krijg. Als ik alleen al terugkijk naar dit jaar, waren er op muzikaal gebied al zoveel mooie hoogtepunten... In juni stond ik met Gerard Joling bij prachtig weer op festival Live on the Rock bij de Westeinderplassen in Aalsmeer. We hadden geen beste zomer, maar uitgerekend op 10 en 11 juni was het bloedjesmooi weer. Dat was fantastisch om te doen. Daarna heb ik eind september meegedaan aan een show van John de Bever en zijn partner Kees Stevens. Wat een unieke show, met zoveel uiteenlopende gasten! Om al die mensen achter de schermen te ontmoeten en zo’n show met z’n allen neer te zetten, dat geeft mij veel energie. Dit soort dingen houdt mij bezig, fit en energiek. Ik kan er nu al naar uitkijken wat 2024 me gaat brengen!’

Jacques Herb - zanger

‘Mijn twee zoons heb ik al vijftig jaar niet gezien. Ik heb een videoboodschap voor hen opgenomen die ze zouden kunnen bekijken als ik in de toekomst kom te overlijden. Ik ben daar wel mee bezig, met mijn overlijden. In mijn computer ben ik dingen aan het reorganiseren, zodat mijn vrouw Diny het kan terugvinden als ik er niet meer ben. Ik ben best realistisch. Ik wil het allemaal netjes geregeld hebben, maar ik ga niet bij de pakken neerzitten. Ik sta er zo in: de jaren die ik nog heb, wil ik graag genieten met Diny. Maar de dood is onweerlegbaar. Het is onvermijdelijk, het gaat een keer gebeuren. Ik kamp nog steeds met de naweeën van long covid. Gevoelige luchtwegen blijven een zwak punt. Ik heb het soms benauwd en heb een tijdje geleden nog drie dagen aan de zuurstof doorgebracht in het ziekenhuis van Deventer. Een fraai lichtpunt in 2023 was het uitbrengen van een vervolg op mijn hit Manuela. Het nieuwe nummer heet Manuela 2.0 en het is overal erg goed ontvangen. Ik ben 77 en blijf nog lekker doorwerken. Ik werk vooral voor de nalatenschap voor Diny. Stel dat ik voor haar AOW-leeftijd overlijd, dan moet zij toch wel een beetje kunnen leven. Ik ben dus eigenlijk aan het sparen voor haar.’

Nicol Kremers - realityster

‘Het afgelopen jaar was voor mij een jaar vol turbulentie. Diepe dalen, mooie hoogtepunten, vervelende rechtszaken en nieuwe kansen. Ik heb volop gewerkt aan mezelf na het trauma dat ik in het verleden heb opgelopen. Ik ben naar Thailand geweest voor een behandeling voor mijn PTSS, onder meer met EMDR-therapie. Op werkgebied heb ik mijn carrière uitgebreid op erotisch gebied. Ik run al een flinke tijd een erotische webshop met sextoys, www.bynicolleke.nl. Ik mocht op de cover staan van Playboy, met een mooie fotoshoot en interview. In de wereld van het erotische modellenwerk dat ik doe, is het toch wel een eer als je een keer Playmate mag zijn. Ik heb illustere voorgangers als Tatjana Simic, Bobbi Eden en Katja Schuurman. Daarnaast ben ik het afgelopen jaar accounts gestart op de platforms Fancentro, Friends to Follow en OnlyFans, waar ik zowel erotisch getinte als licht pornografische foto’s en video’s plaats. Ook heb ik in 2023 gewerkt aan mijn autobiografie, maar om diverse redenen wachten we nog even met het uitbrengen daarvan.’

Tineke de Nooij - presentatrice in ruste

‘Dit jaar ben ik verhuisd naar een eigen appartement in het Rosa Spier Huis. Dit is mijn eindstation. Ik ga hier niet meer vandaan, tenzij tussen zes plankjes. Als je over mijn balkon naar links kijkt, zie je de vleugel waar mensen zitten die dagelijkse, intensievere verzorging nodig hebben. Daar zullen ze mij niet zien. Dat was het eerste wat ik tegen de dokter zei, toen ik hier kwam wonen. Waarop die meteen vroeg of ik mijn euthanasieverklaring wel had getekend. Ik antwoordde dat ik die al zo ontzettend lang klaar heb liggen. Ik sta er heel duidelijk in: als ik niet meer zelfstandig kan zijn en intensieve zorg nodig heb, dan ben ik al mijn vrijheid kwijt, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik wil voor mezelf kunnen zorgen en op eigen benen kunnen staan. Als dat niet meer kan, is de lol er voor mij af. Dan houden we ermee op. Het leven hoeft van mij dan niet verlengd te worden. Ik heb een hartstikke leuk leven gehad, vind ik. Dat moet niet uitgaan als een nachtkaars. In juli 2023 heb ik mijn komst naar het Rosa Spier Huis gevierd met een muzikale traktatie. Dat was een heel leuke happening. Ik wil de bewoners, medewerkers, vrienden en familie af en toe trakteren op iets leuks. Onder de naam Tinekes Treat, dat Tinekes traktatie betekent, organiseer ik van tijd tot tijd iets muzikaals in de theaterzaal van het Rosa Spier Huis. Ik moet wat te doen hebben. Ik wil actief blijven en bezig zijn. Ik wil graag mijn muziek hier naartoe brengen. Ik ga dat meer doen, dit soort evenementen organiseren. Er is voldoende belangstelling voor.’

Rogier Smit - realityster

‘Na de scheiding met Frank Jansen hebben de mensen niet heel veel meer van me vernomen in de media. Ik was er even helemaal klaar mee. Ze stonden letterlijk de hele dag voor mijn deur te posten in Den Haag. Journalisten, fotografen, andere media. Maar ook de mensen op straat: iedereen wilde wat van me. Toen ik naar Leeuwarden verhuisde, en niemand me wist te vinden, was dat over. In Den Haag deed ik alleen maar slechte dingen, alles wat God verboden heeft. Het ging gewoon niet goed met me na alles wat ik met hem had meegemaakt. De scheiding en de nasleep daarvan. Maar ook het tv-programma dat we kwijtraakten door de scheiding. Ik zat laatst nog te denken dat juist in deze tijd heel veel mensen ons voormalige tv-programma Paleis voor een prikkie zouden kunnen gebruiken. Je hoort overal over armoede en iedereen heeft het zwaar. Boodschappen zijn duur, energietarieven gaan door het dak. Je huis inrichten met mooie tweedehands spullen is in een tijdsgeest als deze helemaal niet zo gek. De rust die ik heb genomen, had ik wel even nodig. Maar nu mag er wel weer wat gaan gebeuren! Ik kan nu wel weer wat reuring gebruiken. Ik zoek nog een leuke vent en een leuke baan. Het liefst zou ik gewoon weer op televisie willen met een leuk programma. Ik realiseer me dat iedereen dat wil, maar ik heb ook geleerd dat als je iets graag wilt, dat je het gewoon moet roepen. Dus bij dezen roep ik het: ik wil graag terug op tv!’