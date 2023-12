DJ Isis: 'Ik volg de weg van mijn hart, niet van mijn portemonnee'

Heb je ooit gedacht dat je te vroeg hebt gepiekt?

‘Ik was in de beginperiode van mijn carrière nog zo jong dat ik niet goed doorhad waar ik überhaupt mee bezig was. Vanuit zakelijk perspectief had ik dat anders en beter kunnen inrichten. Maar met alles wat ik heb meegemaakt, snap ik ook wel waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. Stel dat ik niet op zo’n jonge leeftijd was doorgebroken, dan had ik de commerciële kant van de muziekwereld waarschijnlijk nooit leren kennen, omdat ik dan had gedacht: dat is niets voor mij. Ik vind het interessant en leuk dat ik dat heb gezien.’

De ene na de andere commerciële dj valt ten prooi aan het burn-outmonster. Ben jij de dans ontsprongen door op tijd voor de kunsten te kiezen?

‘Ik ben nu al twaalf jaar moeder van een zoon. Voor die tijd kon ik goed omgaan met het onregelmatige leven dat je als dj leidt, juist omdat ik volledig mijn eigen ritme had. Ik ging slapen als ik moe was en ik werd wakker als ik uitgeslapen was. Dat werd pittiger toen ik een kind kreeg, ook omdat de vader er op een gegeven moment voor koos om niet bij de opvoeding betrokken te zijn. Het is me altijd goed afgegaan om me in m’n eentje tot de nacht te verhouden, maar in combinatie met het moederschap was het de hel. Daar heb ik flinke klappen van gekregen. Op een zeker moment had ik zo’n energetisch dieptepunt bereikt dat ik het echt niet meer kon, dat continue wisselen van ritme. Dan weer overdag leven, dan weer ’s nachts. Dag in, dag uit. Ik ben daar bijna aan onderdoor gegaan. Gedurende die burn-outachtige situatie heb ik heel veel activiteiten moeten afstoten, waaronder mijn internationale carrière. Daar heb ik een goede knauw van gekregen. Ik heb jarenlang geïnvesteerd in een wereld die ik grotendeels moest loslaten omdat ik gedwongen werd om prioriteiten te stellen. Dat voelt een beetje alsof je aan het trainen bent voor de Olympische Spelen en vlak voor het moment suprême je been breekt. Ik heb daar jaren mee geworsteld, dat ik mijn loopbaan op een laag pitje moest zetten.’

Wat heeft je erdoorheen gesleept?

‘Ik kom uit een heel kleine, maar liefdevolle en hechte familie. Mijn moeder heeft me echt gered toen het me allemaal te veel werd. Qua support, maar ook met helpen oppassen op mijn zoon. Dat doet ze nog steeds. Hierdoor heb ik mijn carrière niet helemaal hoeven opgeven en kan ik nog steeds draaien. Ik ben veel dank verschuldigd aan mijn moeder.’