Hoe vind ik de zorgverzekering die bij mij past?

Best lastig dus om als leek een keuze te maken uit dit enorme aanbod. Waar begin je precies en hoe vind je het pakket dat perfect aansluit bij wat jij vandaag of morgen nodig hebt? Kies je voor bijvoorbeeld een zorgverzekering Univé , dan word je hierbij goed geholpen middels een handige online keuzehulp.

Wanneer is basisverzekering Zorg Select voldoende?

Ken jij je huisarts niet persoonlijk en heb je voor jezelf ook nooit of zelden het ziekenhuis van binnen gezien, dan kan het afsluiten van het Zorg Select-pakket voor jou mogelijk afdoende zijn. Hiermee voldoe je aan de Nederlandse wetgeving zonder dat je te veel betaalt. Mocht er toch iets gebeuren waardoor je plots de hulp van de huisarts nodig hebt, dan hoef je je ook met dit pakket geen zorgen te maken over de vergoeding. Huisartsbezoeken worden namelijk vanuit elk pakket voor 100% vergoed. Houd echter wel rekening met het eigen risico van €385. Dit bedrag dien je eerst aan zorg te hebben verbruikt voordat de vergoeding in werking treedt. Maak je het hele jaar helemaal geen gebruik van zorg, dan ontvang je het eigen risico gewoon weer terug in je portemonnee.

Met dit pakket profiteer je van 100% vergoeding

De andere drie pakketten waar je bijvoorbeeld bij Univé uit kunt kiezen, zijn het Zorg Basis-, Zorg Geregeld- en het Zorg Uitgebreid-pakket. Hiervoor betaal je meer, maar ontvang je wel een uitgebreider pakket. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders krijg je met de bovengenoemde pakketten respectievelijk 70%, 80% of 100% vergoed. Voor gecontracteerde zorgverleners die vallen binnen het gekozen pakket is dit standaard altijd 100%. Verder hoef je geen rekening te houden met spoedeisende hulp. Wat je ook maar gebeurt thuis of onderweg, je krijgt altijd spoedeisende hulp in elk ziekenhuis in Nederland, zonder dat je hiervoor bij moet betalen. En heb je kinderen? Die zijn tot 18 jaar standaard meeverzekerd. Zodra het kind 18 jaar is geworden, dient hij of zij een eigen zorgverzekering af te sluiten.

Eenvoudig kosten basisverzekering berekenen

Mocht je hier belang bij hebben, dan kun je naast de basisverzekering ook een aanvullende verzekering aanschaffen. Daarvoor ben je tevens aan het juiste adres bij Univé. Het hangt hierbij wel van het gekozen basispakket af uit welke aanvullende verzekeringen je precies kunt kiezen. Heb je geen flauw idee waar je precies moet beginnen, dan vind je op de website van de verzekeraar de Zorgcheck. Hiermee kun je al in 3 minuten de kosten de basisverzekering berekenen .

Geef allereerst aan of je een man of vrouw bent en binnen welke leeftijdscategorie je valt. Heb je alle stappen doorlopen, dan ben je één knop verwijderd van het afsluiten van het aanbevolen pakket.