Geert Wilders blij met titel 'Man van het Jaar'

Waar Wilders vorig jaar nog op plek 69 stond in de 'Echte Mannen Top 100' van het weekblad, is de PVV'er dit jaar op de eerste plek geëindigd. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de indrukwekkende overwinning van de Partij voor de Vrijheid op 22 november dit jaar. Wilders wist met zijn partij te zorgen voor een politieke aardverschuiving toen hij 37 zetels binnenhaalde, 12 zetels meer dan de nummer twee: GL/PvdA.

Wilders zelf is blij met de overwinning. Op X deelt de politicus dan ook het heugelijke nieuws:

Panorama man van het jaar! 💪😁💪 pic.twitter.com/8NjQpLbdG9 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 22, 2023

Op de tweede plek in de 'Echte Mannen Top 100' van de Panorama staat wielrenner Matthieu van der Poel. Het had niet veel gescheeld of hij was dé man van 2023 geworden. 'Tot 22 november was er geen enkele twijfel over wie onze Man van het Jaar zou worden, alleen een electorale schokgolf kon U van Uw sokken blazen, maar precies dat gebeurde', schrijft het weekblad.

Max Verstappen gaat er met de derde plaats vandoor. Daar stond de Formule 1-coureur vorig jaar ook. Steady derde plek voor Verstappen dus, net als zijn nieuwe vaste plek in de Formule 1. De Red Bull en Max wisten namelijk dit seizoen wederom als eerste te eindigen in het kampioenschap.