Slimme telefoongewoontes: boost je productiviteit en concentratie

Je smartphone is al je persoonlijke assistent, je bioscoop, je winkelcentrum en nog heel veel meer. Maar je telefoon is soms ook gewoon een afleiding en dat kan best wel vervelend zijn. Daarom gaan we in deze blog dieper in op manieren om je telefoon slim te gebruiken. Als jij dus zit te wachten op die nieuwste smartphone zoals de Samsung S24 , kun je je nu alvast voorbereiden op hoe je deze telefoon het best kunt gebruiken voor optimale productiviteit en concentratie.

Gebruik de juiste apps: de keuze is reuze

Plannen is soms best lastig en daar gaat het ook vaak mis met afleidingen. Je weet niet helemaal wat je nu moet gaan doen dus pak je even je telefoon erbij, terwijl je eigenlijk wel weet dat er nog een lijstje met taken op je ligt te wachten. En voordat je het weet zijn die vijf minuutjes op je telefoon overgelopen in drie kwartier later. Dat is niet zo handig, maar er zijn gelukkig genoeg oplossingen. Je smartphone is niet alleen een probleem, maar ook een oplossing. Er zijn heel wat apps die je helpen om effectief te werken. Flow is bijvoorbeeld een app die heel handig is als je moeite hebt met concentratie. Deze app helpt je gefocust te werken volgens de Pomodoro-techniek. Structured is een fijne app om je dag te plannen. Je kunt hierin precies aangeven wat je op welk moment zou moeten doen en dan krijg je meldingen wanneer een van je taken begint.

Schakel meldingen uit: controversieel, maar het werkt wel

Je smartphone is natuurlijk uiteindelijk een manier om in contact te blijven met je favoriete mensen. Daarom lijkt het misschien niet logisch om je meldingen uit te zetten. Maar als je je echt even moet focussen kan het wel echt helpen. Want heel vaak zijn het onbelangrijke meldingen die je uit je focus trekken en als je eenmaal uit je focus bent, is het best lastig om daar weer terug in te komen. Als je eenmaal een goede flow te pakken hebt is het makkelijk om gelijk door te werken en dan kun je ineens een hele hoop taken afvinken. Dat werkt natuurlijk niet als je elke 15 minuten een melding krijgt van Instagram dat iemand je foto heeft geliked.

Maak afspraken met jezelf en wees hier ook standvastig in

Op je smartphone kun je ook een tijdslimiet instellen voor bepaalde apps. Raak je uren van je dag kwijt aan TikTok of Instagram?

Dan is het misschien wel handig om die app na een bepaalde tijd op slot te zetten. Zo heb je zelf in de hand hoe lang je op een bepaald platform spendeert, want ook hier gaat de tijd snel als je eenmaal begint met scrollen. Super makkelijk om te doen en het kan je wel echt helpen om je schermtijd te beperken.