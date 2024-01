Bekende Buren Rob Vuurens: 'Het lijkt er sterk op dat Khalid Kasem zich schuldig maakt aan links lullen, rechts vullen'

Veel gedoe in korte tijd rondom Khalid Kasem. Wat scheelt eraan?

Eerst maar eens de storm van kritiek die al twee jaar aan het woeden is. De geluiden dat hij als advocaat in 2015 informatie uit een lopend strafonderzoek aan de organisatie van Ridouan T. zou hebben gelekt, laten we hier maar onbesproken. Hij is er niet voor veroordeeld. Sinds Kasem in augustus 2021 met Sophie Hilbrand begon als talkshowhost in Khalid & Sophie, zijn de kritieken op hem niet van de lucht. De advocaat, die een kantoor oprichtte met Peter R. de Vries, werd door de overleden misdaadverslaggever aangespoord om een tv-carrière na te jagen. Peters zoon Royce was jarenlang Kasems partner in de advocatuur, maar die bleef wijselijk buiten de tv-studio’s terwijl zijn vader Kasem aan het aanjagen was om voor de camera’s te kruipen. Het talent dat Peter R. in Kasem zag, ziet de kijker echter nog steeds niet. Vanuit het volk waait namelijk een sterke tegenwind: onhandig met camera’s, nerveus in de presentatie, maar vooral inhoudelijk niet sterk genoeg en qua kritisch durven zijn zwaar ondermaats.

Oké. Dat wat betreft de bekende wanklanken. Maar wat is er nieuw?

Half december 2023 kwam via de bekende gossipsite BekendeBuren naar buiten, dat Kasem multimiljonair zou zijn vanwege het bezit van een aantal panden in en rond Amsterdam. Dat een presentator van de socialistische omroep BNNVara er een kapitalistische hobby op nahoudt, is tegen het zere been van velen. De kritische mediawebsite Mediacourant maakte vervolgens gehakt van Kasem: ‘Khalid is links voor de bühne en rechts als hij zijn geld telt.’ Auwie.

‘Socialist op het scherm, kapitalist volgens het Kadaster’

Wat vindt Khalid Kasem van zichzelf?

‘Ik wilde nooit presentator worden.’

Wat vinden wij van Khalid Kasem?

Gelukkig heeft hij meer verstand van huisjesmelken.

Wat vinden anderen van Khalid Kasem?

Rob Vuurens - Bekende Buren

‘Ik denk niet dat BNNVara het toejuicht dat een van hun presentatoren een pandjesbaas is. Een kapitalistische presentator bij een socialistische omroep, iedereen heeft het erover. In het gewone leven lijkt het er toch sterk op dat Kasem zich schuldig maakt aan links lullen, rechts vullen. Van dat imago komt hij natuurlijk nooit meer af. Als je ze optelt, kom je op ongeveer acht panden, voornamelijk in Amsterdam. Ze hebben een totale waarde van ongeveer 3 miljoen euro. Dat klinkt misschien weinig voor acht panden in Amsterdam, maar het zijn geen megadure panden, meer appartementjes. Die zullen voor de verhuur zijn. Als presentator op tv vind ik hem een rampenfonds. Ik vind het helemaal niks. Nederland is überhaupt niet behept met goede talkshowmensen. Buiten Jeroen Pauw en Sven Kockelman kunnen ze er allemaal geen hout van.’

Jan Dijkgraaf - schrijver & columnist

‘Ik ben één keer bij Khalid te gast geweest in Khalid & Sophie. Dat was toen mijn boek Martien genomineerd was voor de NS Publieksprijs. Ik had best wel wat vervelende stukkies over Khalid geschreven, want hij kon er als presentator natuurlijk geen zak van. Maar ik moet zeggen: hij was professioneel en uiterst vriendelijk. Dat schiep wel een band, want zelf ben ik natuurlijk ook zo. Dat BNNVara op het timeslot van Op1 een nieuw programma mag ontwikkelen, vind ik overigens volkomen terecht. Het is de grootste omroep en die moet gewoon op een van de belangrijkste tijdstippen een talkshow hebben. Verder was Op1 natuurlijk een ramp. De vraag is alleen of Khalid en die extreemlinkse deugtroela het moeten presenteren. Want mijn oordeel over Khalid als presentator is nog hetzelfde als in het begin. Nou ja: toen kon hij er geen zak van, nu kan hij er weinig van.’

Bart Nijman - GeenStijl

‘Al wekenlang ben ik geïrriteerd en zelfs verontwaardigd doordat Kasem enkele weken terug in zijn programma klakkeloos een briefje voorlas waarop stond dat Israël een ziekenhuis had gebombardeerd waarbij vijfhonderd doden waren gevallen. En ook dat Israël had aangekondigd dat ze die bom zouden gooien. Het bleek een absolute leugen waarop ze bij die talkshow nooit zijn teruggekomen. Dat neem ik hen ontzettend kwalijk. Er zitten een miljoen mensen naar dat programma te kijken en hij las het van een briefje alsof het een voldongen feit was. De werkelijkheid was dat het om een afgezwaaide raket ging van de Islamic Jihad in de Gazastrook die op een parkeerterrein was terechtgekomen met als gevolg een paar uitgebrande auto’s en in het ergste geval vijftig doden, wat natuurlijk nog steeds vijftig kostbare mensenlevens zijn, begrijp me niet verkeerd. Israël had er niets mee te maken, maar zo werd het wel overduidelijk aan het publiek voorgelezen. Dit had Kasem ruiterlijk in zijn programma moeten rectificeren. Dat kan voor mijn part overigens nog steeds. Ze hebben een miljoen mensen wijsgemaakt dat Israël een groteske oorlogsmisdaad heeft gepleegd. De dubbele blunder dat dit niet vooraf geverifieerd en achteraf niet gerectificeerd is, zegt iets over de publieke omroep, maar ook over het karakter van Kasem zelf. Het was een 100 procent misser.’

Catherine Keyl - talkshowdino

‘Ik vind hem niet onafhankelijk. Ik vind dat hij een vooropgezette mening heeft en dat hij die elke keer bewaarheid wil zien. Dat vind ik trouwens een ding van veel journalisten: ze hebben een bepaalde opvatting en daar zoeken ze bewijs bij. Volgens mij moet je juist geen opvatting hebben, in ieder geval geen enorme vooringenomenheid, en dan proberen uit te zoeken wat er nou eigenlijk aan de hand is. Ik heb meerdere interviews van Kasem gezien waarbij ik dacht: kun je nou echt geen kritischer vraag bedenken? Hij heeft al best veel tijd gehad, want hij doet het al een poosje. Als je het dan nog niet kan, ben ik bang dat er weinig hoop is. Het is net zoiets als wanneer ik advocaat zou worden zonder dat ik rechten had gestudeerd, en dan iemand moest verdedigen. Dat zou ik ook niet kunnen. Presenteren is niet iets wat iedereen zomaar kan. Het is en blijft een vak. Ik vind het mooi dat Kasem de kans heeft gekregen om ervaring op te doen, maar dan moet er wel een moment komen waarop hij kritisch blijkt te kunnen zijn en vragen durft te stellen tegen zijn eigen opvatting in. Dat heb ik bij hem nog nooit gezien.’