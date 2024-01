Woontrend: dankzij de vele voordelen is het rolluik aan een opmars bezig

@media (max-width: 680px){#fig-659ebf9dc1293 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-659ebf9dc1293 img{#fig-659ebf9dc1293 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-659ebf9dc1293 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-659ebf9dc1293 img{#fig-659ebf9dc1293 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-659ebf9dc1293 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-659ebf9dc1293 img{#fig-659ebf9dc1293 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Inbrekers vrijwel kansloos, extra privacy is ook veel waard

De rolluiken sluiten op zo'n manier dat het dievengilde woningen met deze raambekleding het liefst overslaan. Daarnaast is de geborgenheid een aspect waar veel huizenbezitters waarde aan hechten: niemand hoeft te weten wat voor tv-programma's je kijkt, hoe vaak je stofzuigt of wat je 's avonds op tafel zet. Het welbekende avondwandelingetje, waarbij men graag bij alle buren naar binnen kijkt, kan een brom van irritatie zijn, zeker wanneer de vensters zich dicht op de openbare weg bevinden. Met de nieuwe rolluiken bepalen bewoners voortaan zelf wanneer het open huis is.

Minder geluidsoverlast dan wel hinder van lichtvervuiling

In Nederland is sprake van een hoge mate van lichtvervuiling. Industrie, kassenteelt, bewegende reclame, verkeer en straatverlichting houden bewoners uit hun slaap. Ook hier bieden de rolluiken soelaas. Tevens worden geluiden voor een groot deel gedempt. Niet alleen 's nachts wordt slapen zo aantrekkelijker, ook wie overdag wil uitslapen (feestje of nachtdienst gehad, of gewoon lekker lui) wordt niet gestoord door externe factoren.

Let op de centjes: deze raambekleding isoleert in zekere zin

De isolerende werking van rolluiken is een ander element dat mensen over de streep trekt. Dat mechanisme werkt in alle seizoenen. 's Winters houden de metalen rolluiken de gestookte warmte vast, in de zomer blijft de 's nachts opgebouwde koelte langer hangen met gesloten rolluiken. Zeker wanneer bewoners hun luiken combineren met binnenraamdecoratie, zoals gordijnen of rolschermen, zien ze hun investering binnen de kortste keren terug op hun energierekening. Nederlanders zouden Nederlanders niet zijn als ze dit niet zouden laten meewegen.

Prettiger thuiswerken

Tot slot de ontwikkeling waarmee we in 2020 te maken kregen: thuiswerken. Daar was voorheen veel discussie over, maar de coronacrisis gaf het welbekende laatste zetje. De thuiswerkplekken vlogen als paddenstoelen uit de grond. Belangrijk hierbij is de lichtinval, omdat het computerscherm duidelijk zichtbaar moet zijn. Überhaupt is de lichtinval natuurlijk bepalend voor de sfeer van een woning. Rolluiken dragen vanzelfsprekend bij aan de mogelijkheid om deze zelf te reguleren, in welke kamer dan ook. Overdag tv kijken, bijvoorbeeld tijdens een zomers voetbaltoernooi, wordt eveneens prettiger.