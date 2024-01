Bart Nijman: 'De enigen die Akwasi op zijn huidskleur beoordelen, zijn degenen die weigeren hem te beoordelen op zijn gedrag en karakter'

Showbizz

Glen Faria: 'Ik wilde vooral mijn verhaal kwijt'

In 2013 bracht Glen Faria (43) zijn eerste album uit. Nu, ruim tien jaar later, is het tijd voor een nieuwe plaat: FARIA. Want hoewel hij het schrijven en produceren voor andere artiesten ook leuk vindt, had Glen zelf nog wat te vertellen. ‘Het is fucking mooi meegenomen als er hits op staan, maar ik wilde vooral mijn verhaal kwijt.’