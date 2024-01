Gossipjournalist Rob Vuurens: 'Het lijkt erop dat André Rieu zich schaamt voor zijn succes en bezittingen'

André Rieu als vastgoedmagnaat. Blijkbaar is het geen vetpot, viooltje spelen?

Daar kom je op terug als je de volgende alinea leest. Rieu is een grote naam in de muziekwereld. Hij heeft meer dan 40 miljoen albums verkocht en is daardoor wereldwijd een van de best beluisterde en best verkopende artiesten. Ook worden zijn concerten over ter wereld massaal bezocht. Naar zijn jaarlijkse concert in Maastricht komen bijvoorbeeld al zo'n 50.000 bezoekers. Een ticket kost zo’n 120 euro, waardoor het concert een omzet van 6 miljoen euro genereert! Rieu heeft inmiddels al veel meer dan honderd van dit soort concerten gegeven; hij behoort tot de rijkste artiesten van Nederland. Zijn vermogen wordt geschat op 25 miljoen. Je zou kunnen zeggen dat er nogal wat aan zijn strijkstok blijft hangen.

Waarom is de beste violist van ons land dan zo druk met huizen en panden?

Zakenblad Quote ontdekte dat Rieu een bijzondere hobby heeft. Blijkbaar is hij van mening dat er muziek zit in de huizenmarkt. Funda is zijn speeltuin en volgens Quote-hoofdredacteur Paul van Riessen wil Rieu altijd de eerste viool spelen zodra er een pandje in de verkoop staat: ‘Als er een huis te koop komt in de buurt, jeuken de handen van Rieu direct.’ Volgens Quote blijkt uit het kadaster dat Rieu als privépersoon rechthebbende is van maar liefst 78 objecten. Daar komen nog 14 objecten bij die eigendom zijn van een van zijn BV’s. De vermogende Limburger beticht het blad echter van leugens: ‘Ik kan alleen maar zeggen dat negentig procent van dat artikel… Helemaal uit de duim gezogen! Ook de toon en de aantallen. Er klopt helemaal niks van!’ Behalve in Quote, werd Rieu onlangs ook in Shownieuws besproken. Het viel de deskundigen op dat Rieu zelden tot nooit wordt gefotografeerd door de paparazzi. Panellid en voormalig Weekend-hoofdredacteur Bart Ettekoven zei: ‘Je ziet eigenlijk nooit foto’s van hem op een strand of met zijn vrouw of zijn kinderen, dat ze lekker naar Curaçao zijn. De paparazzifotografen missen hem altijd op een of andere manier.’

‘Gaat die man eigenlijk wel eens op vakantie?’

Wat vindt André Rieu van zichzelf?

‘Rijkdom heeft me niet veranderd.’

Wat vinden wij van André Rieu?

Het ondernemen doet Rieu niet voor de kat z’n viool: afgelopen jaar verdiende hij naar verluidt 17 miljoen euro!

Wat vinden anderen van André Rieu?

Paul van Riessen - hoofdredacteur Quote

‘Na wat graafwerk in het Kadaster kwamen we erachter dat Rieu daar een aardige verzameling heeft opgebouwd. De term die ze daar gebruiken is ‘objecten’. We hebben het dus niet over panden, maar over huizen, appartementen en stukjes grond. Rieu heeft 78 objecten in privébezit en nog eens 14 zakelijk. Rieu vond het nodig om te zeggen dat we het allemaal uit onze duim hadden gezogen en dat er niets van klopte. Hij beweerde zelfs dat zijn vastgoedportefeuille slechts bestond uit enkele tientallen panden. Dat hoeft niet in strijd te zijn met wat wij hebben geschreven, want we hebben niet beweerd dat hij 78 húizen had. Maar kom je aan onze journalistieke integriteit, dan raak je bij ons toch een gevoelige snaar. Ik heb hem van vals spel beschuldigd. De feiten liegen niet. Als hij zegt dat wij broddelwerk verrichten, dan worden we natuurlijk een beetje bozig. Misschien denkt hij dat hij met zijn tegenoffensief het publiek aan zijn kant krijgt, zodat die brutale jongens en meisjes van Quote ongelijk krijgen. Want wie geloven de mensen het liefst? Rieu is immers de grote sympathieke ster die de mensen zo in vervoering brengt en stellen aan het dansen krijgt die al dertig jaar de voetjes niet meer van de vloer hebben gehad? Ik ben wel eens bij zijn concert geweest: dat is één grote parade van dansende bejaarden. Hoe dan ook: wij houden ons aan de feiten en het Kadaster liegt niet.’

Rob Vuurens - bekende buren

‘Ik heb het even voor jullie nagetrokken, maar de getallen die in Quote staan, kloppen exact: 78 plus 14. Het zijn kadastrale objecten, dat betekent dat er niet altijd een adres bij staat. Toen ik de rel rondom Rieu las, moest ik denken aan Frans Bauer. Jaren geleden publiceerde Quote zijn eigen vermogen van destijds 15 miljoen. Daar ging Bauer ook tegen tekeer. Het klopte allemaal niet volgens hem. Hij wilde graag de gewone man uithangen die zondags naar de Chinees gaat. Dat was een beetje een domme actie van Bauer en nu ook van Rieu, want Quote kan gewoon een screenshot maken van het eigen vermogen in de BV of van de lijsten in het Kadaster om het aan te tonen. Het komt vaker voor dat BN'ers zich schamen voor hun succes en hun bezittingen. Dat lijkt nu bij Rieu ook een beetje aan de hand te zijn.’

Dennis Schouten - Roddelpraat

‘Rieu is misschien wel de meest succesvolle muzikant van ons land. Hij kan iets wat bijna niemand anders kan, ontzettend knap, een echte wereldster. Hij verdient exceptioneel veel geld en daar probeert hij heel slim wat mee te doen door het te investeren in stenen. Het is niet mijn muziek, mijn opa en oma luisterden er wel naar. Hij deelt nooit iets over zijn privéleven, dus we bespreken hem ook nooit in onze Roddelpraat. Wel een goede zet dat hij dat jonge meisje van 15, Emma Kok, bij zijn act heeft gehaald. Nu maar duimen dat Rieu zijn handjes bij zijn viool houdt.’

Ferry de Kok - paparazzo Privé

‘Rieu kom ben ik één keer toevallig tegengekomen. Hij is zeer gesloten, met alles eigenlijk. Dat is ook wel logisch. Mensen vergeten weleens dat hij een wereldartiest is. Hij is niet zomaar een pipo die op het toneel staat met een viool. Zijn vrouw is 30 jaar geleden voor het laatst gefotografeerd. Dat wil zeggen, ik heb haar twee jaar geleden nog gefotografeerd, maar er werd mij met klem verzocht die foto's niet te publiceren. Dat heb ik ook niet gedaan. Als je de foto’s ziet, dan begrijp je ook waarom dat speciale verzoek kwam: ze is geen Miss World, laat ik het zo zeggen. Ze waren ook geschrokken dat het mij gelukt was haar te fotograferen. Het was tijdens een repetitie op Het Vrijthof. Langs de kant zag ik een vrouw bij een tafeltje zitten met allerlei toiletspullen, hun zoon stond een stukje verderop. Ik vond hen erg op elkaar lijken en pakte gauw mijn iPhone om een paar fotootjes te maken. Iemand van de visagie sprong er gelijk voor en de mevrouw werd meteen weggeleid. Bij navraag aan een bekende Maastrichtenaar bleek ik inderdaad zijn vrouw Marjorie te hebben gefotografeerd. Rieu is inderdaad moeilijk te fotograferen voor paparazzi. We hebben weinig trek om op de bonnefooi helemaal naar Maastricht te rijden. Je weet niet eens zeker of je hem treft. En dan is die afstand gewoon te ver. Had Rieu in Amsterdam gewoond, dan hadden we hem elke dag kunnen fotograferen. Oftewel: hij zit veilig daar in Limburg.’