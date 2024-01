Informateur Ronald Plasterk over formatiegesprekken: 'Natuurlijk maken we voortgang'

De informateur vindt dat hij het goede voorbeeld moet geven wat betreft de radiostilte. Volgens Plasterk houdt dit in dat de partijleiders en hijzelf 'noch over het proces, noch over de inhoud, noch over de agenda' iets loslaten.

Gelachen op landgoed De Zwaluwenberg

De onderhandelaars brachten vorige week een tijdje door op het landgoed in Hilversum, waar ze ook logeerden. Volgens Plasterk was de sfeer binnen in De Zwaluwenberg goed. 'We hebben ook gelachen en er was een haard', aldus de informateur.

Aan de NOS laat Plasterk weten dat het de goede kant op gaat. Daarnaast laat hij los 'van huis uit een optimist te zijn' en dat de voormalig PvdA'er er nooit aan was begonnen als hij niet denkt dat de formatie daadwerkelijk een succes kan worden. Ook laat hij weten dat als er geen vooruitgang was, de informateur dat nieuws naar buiten zou hebben gebracht.

Volgens Plasterk lopen de gesprekken op schema en zal er in begin februari verslag worden uitgebracht aan de Kamer.