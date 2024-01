VVD-senatoren spreken steun uit voor spreidingswet, Geert Wilders ‘geschokt’

De Eerste Kamerfractie van de VVD erkent dat dat de wet 'niet moeders mooiste is'. Toch stemmen de VVD-senatoren voor de wet om asielzoekers te verdelen over de verschillende gemeentes in Nederland. 'We moeten de opvang eerlijker verdelen. Wat Flevoland kan, moet heel Nederland kunnen', aldus VVD-senator Marian Kaljouw.

Tweede Kamerfractie VVD

Afgelopen najaar stemde de VVD-fractie in de Tweede Kamer juist tegen de spreidingswet, omdat ze vonden dat er eerst maatregelen moesten worden genomen om de stroom aan asielzoekers naar ons land in te dammen. Onder anderen VVD-voorvrouw Dilan Yesilgöz riep destijds de Eerste Kamer en het demissionaire kabinet op om 'pas op de plaats' te maken.

Desondanks gaat de Eerste Kamerfractie volgende week toch vóór de spreidingswet stemmen. Edith Schippers - fractievoorzitter VVD in de Eerste Kamer - laat weten dat de Tweede Kamer in zijn nieuwe samenstelling wel voor instroombeperking is. Dat heeft de VVD-senatoren het vertrouwen gegeven dat de inperkende maatregelen waar Yesilgöz vorig jaar op hamerde, er nu wel gaan komen.

Partijgenoot en demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van den Burg laat weten blij te zijn dat de wet volgende week kan rekenen op een ruime meerderheid in de Eerste Kamer. Tegen NU.nl zei hij: 'Ik heb de worsteling gezien, ook binnen mijn eigen partij. Ik heb appjes gehad van VVD'ers die erg blij zijn dat het lijkt dat de wet wordt aangenomen. Maar ik heb ook appjes gehad van mensen, ook VVD-leden, die mij heel dierbaar zijn en teleurgesteld zijn', aldus Van den Burg.

Geert Wilders ‘geschokt’

De grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen, Geert Wilders, was vlak na de uitslag luid en duidelijk op X: 'MIJN HEMEL'. Aan de NOS liet de PVV-leider weten 'geschokt' te zijn. Wilders zei dat de steun vanuit de VVD voor de spreidingswet ‘een probleem’ is voor de huidige formatiegesprekken.

Ook NSC-voorman Pieter Omtzigt reageerde gisteravond op de gebeurtenis. 'Dit is wat er gebeurt als je twee Kamers hebt', aldus Omtzigt tegen de NOS. 'Het is de bedoeling dat elke Kamer zijn eigen afweging maakt en dit gebeurt dan wel eens.'

BBB-partijleider Caroline van der Plas liet weten nog steeds niets te moeten hebben van de spreidingswet. Daarnaast zei ze dat de Eerste Kamerfractie van haar partij volgende week tegen de wet zal stemmen.

Vanuit 'links' klonken er andere geluiden. Zo vindt Timmermans (PvdA/GL) het een 'verstandig' besluit van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Ook D66-voorman Rob Jetten vindt het stemmen vóór de wet 'het beste voor het land'.