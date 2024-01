Formatiegesprekken gaan door: Wilders spreekt van een probleem

Nadat duidelijk werd dat er voldoende steun vanuit de Eerste Kamer voor de spreidingswet was, liet de PVV'er al van zich horen op het platform X. 'MIJN HEMEL', schreef Wilders. Vandaag bij de aanvang van de formatiegesprekken stond de PVV-voorman de pers te woord: 'We hebben een probleem, daar gaan we nu over praten.'

De partij van Geert Wilders is in beide Kamers fel tegen de spreidingswet, die er nu toch echt aan zit te komen. De PVV'er spreekt van een 'groot probleem'. Wilders hoopt dat de partijen er de komende dagen samen uit kunnen komen. 'Het moet wel worden opgelost, want de spreidingswet is een serieus probleem voor mijn partij.' De PVV-voorman kaart daarbij ook aan dat 'een groot deel van Nederland' niet gediend is van deze wet.

Dilan Yesilgöz wil - ondanks het feit dat haar partij in de Eerste Kamer zorgt voor voldoende stemmen - niets kwijt over de kwestie. 'Elk probleem kan worden opgelost, zo sta ik in het leven', zegt de VVD'er. Over de uitspraken van Wilders zegt de VVD-voorvrouw politiek correct: 'Misschien een kwestie van stijl.'

Over het vervolg van de onderhandelingen met informateur Ronald Plasterk doen beide partijen (zoals afgesproken) geen inhoudelijke uitspraken. BBB-leider Caroline van der Plas en NSC'er Pieter Omtzigt hielden ook wederom de lippen stijf op elkaar.